Șoferii care își uită actele acasă ar putea scăpa de amendă, potrivit unei noi legi care a fost votată deja de Camera deputaților.

Șoferii ar putea scăpa de amendă dacă nu au actele la ei | Shutterstock

Șoferii care pleacă la drum fără buletin, permis sau talon nu vor mai risca o amendă doar pentru că nu au documentele la ei, potrivit unei noi legi.

Schimbarea vine cu un detaliu important, însă. Polițiștii trebuie să poată confirma datele în bazele oficiale.

Camera Deputaților a votat miercuri, 18 noiembrie 2026, pentru proiectul de lege, potrivit Adevărul.

Schimbarea nu se aplică imediat, însă. Legea trebuie mai întâi promulgată de președintele Nicușor Dan. Autoritățile au apoi la dispoziție 90 de zile pentru a elabora normele de aplicare. Până atunci, regulile actuale rămân valabile.

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Șoferii care își uită actele acasă ar putea scăpa de amendă

Proiectul modifică articolul 35 alineatul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, actul normativ cunoscut drept Codul rutier, potrivit Adevărul. În forma actuală, acest articol îi obligă pe șoferi să predea documentele la cererea polițistului rutier.

Cu noua lege, obligația de a arăta actele va fi considerată îndeplinită dacă informațiile respective pot fi verificate de agent în bazele de date oficiale. Polițistul va confirma identitatea șoferului și dreptul acestuia de a conduce direct în sistemul autorităților, fără a mai cere hârtiile în format fizic, potrivit Informat.ro.

Schimbarea vizează doar documentele emise de autoritățile române, pe care poliția le poate consulta electronic. Actele eliberate de alte state nu intră sub incidența noii prevederi, potrivit Adevărul.

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Pentru cei care conduc fără să dețină deloc permis, sancțiunile rămân cele prevăzute de legislația în vigoare.

În forma adoptată de Senat, proiectul include mai multe categorii de acte. Documentul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, dar și documentele mărfurilor transportate și alte acte cerute de lege, scrie Adevărul.

Inițiativa îi aparține deputatului USR Alexandru Dimitriu. Senatul a adoptat legea pe 23 iunie 2026, cu 52 de voturi pentru și 34 împotrivă. Camera Deputaților, care avea rol decizional, a adoptat la rândul ei legea azi.

Dimitriu susține că amenda nu mai are rost dat fiind faptul că polițiștii pot verifica actele în sistemul statului. Încă din iunie, deputatul explicase că verificarea unui permis valabil și a unei mașini înmatriculate legal îi ia agentului doar câteva secunde.

Ce riscă acum șoferii fără acte

Până la aplicarea noilor reguli, șoferii trebuie să aibă asupra lor permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și actul de identitate, scrie Capital. Publicația subliniază că legislația actuală cere prezentarea lor în original. Fotocopiile sau pozele din telefon nu sunt acceptate, chiar dacă sunt clare. Singura excepție e polița RCA, care poate fi arătată și în format electronic sau scoasă la imprimantă.

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Lipsa documentelor se sancționează cu 6 până la 8 puncte-amendă. Cum un punct-amendă are o valoare de 202.5 lei, sancțiunea se situează între 1.215 și 1.620 de lei. Dacă șoferul nu are la el niciun document, polițiștii îl pot duce la secție pentru a-i verifica identitatea și situația juridică.

Proiectul nu produce efecte juridice până la finalizarea procedurii legislative, așa că amenzile actuale se aplică în continuare. Practic, șoferii nu își pot lăsa actele acasă încă. Scutirea de la amendă va funcționa abia după promulgarea legii și după adoptarea normelor de aplicare.