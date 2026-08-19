Antena Căutare
Home News Inedit Cum poate muzica nouă să provoace accidente rutiere. Ce fac șoferii când apare un album

Cum poate muzica nouă să provoace accidente rutiere. Ce fac șoferii când apare un album

Experții au dezvăluit motivul neașteptat care provoacă accidente rutiere și acesta e legat de muzică nouă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 13:58 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 14:01
Muzica nouă poate duce la mai multe accidente rutiere, avertizează experții | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Potrivit experților, lansarea unor albume noi de către cei mai cunoscuți artiști e asociată cu o creștere a numărului de accidente rutiere.

Cercetătorii au comparat numărul de decese în accidente rutiere din SUA în zilele lansării celor mai ascultate 10 albume din perioada 2017-2022, scrie Daily Mail.

Printre acestea s-au numărat albume noi lansate de Taylor Swift, Drake, Bad Bunny și Harry Styles.

Cercetătorii au descoperit că, în zilele lansărilor, utilizarea serviciilor de streaming muzical a fost cu 43% mai mare. Iar numărul deceselor în accidente rutiere a crescut cu 15%.

Articolul continuă după reclamă

Motivul neașteptat care provoacă accidente rutiere

În total, au fost înregistrate 139 de decese în zilele lansărilor, comparativ cu 121 în zilele din jurul acestora.

„Aceste rezultate sugerează că ascultarea de muzică online prin intermediul smartphone-urilor e asociată cu distragerea atenției la volan și cu decesele în accidente rutiere,” susțin experții.

Aceștia au avertizat că sursele potențiale de distragere a atenției includ telefonul, sistemul de divertisment al mașinii sau chiar muzica în sine.

Cercetătorii au folosit sistemul american Fatality Analysis Reporting System. Acesta înregistrează toate accidentele mortale produse pe drumurile publice, pentru a analiza 233.809 de decese înregistrate între 2017 și 2022.

Citește și: Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică. Cum a stabilit recordul

Experții s-au concentrat pe cele 10 albume care au înregistrat cel mai mare număr de ascultări în prima zi pe Spotify în perioada respectivă. Printre acestea se numără Midnights de Taylor Swift, Certified Lover Boy de Drake și Un Verano Sin Ti de Bad Bunny.

Pentru fiecare lansare, au comparat numărul de decese înregistrate în ziua lansării albumului cu cel din cele 10 zile anterioare și următoare.

Cercetătorii au luat în calcul și factori precum ziua săptămânii, perioada anului, anul calendaristic și sărbătorile legale, pentru a se asigura că rezultatele nu erau influențate de variațiile obișnuite ale numărului de decese rutiere.

Bărbații prezintă un risc mai mare în acest context

Analiza a arătat că această creștere a numărului de decese a fost deosebit de pronunțată în rândul șoferilor tineri și al bărbaților.

De asemenea, accidentele în care se afla o singură persoană în vehicul au înregistrat o creștere mai mare decât cele în care se aflau mai multe persoane.

Efectul a fost mai puternic și în cazul mașinilor dotate cu sisteme de divertisment, care combină funcțiile de informare și divertisment și care e adesea controlat prin intermediul unui ecran tactil.

Acest lucru sugerează că tehnologia concepută pentru a facilita controlul muzicii ar putea reprezenta, de asemenea, o sursă de distragere a atenției la volan.

Cercetătorii nu au găsit diferențe semnificative între accidentele produse ziua și cele produse noaptea sau între zonele rurale și cele urbane.

Citește și: Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc

Creșterea a fost, de fapt, mai mare în condiții meteorologice favorabile. Experții au sugerat că acest fenomen ar putea fi explicat prin faptul că șoferii se simt mai în siguranță și, prin urmare, devin mai puțin atenți atunci când condițiile de drum sunt bune.

„Deși există mai multe mecanisme care ar putea explica aceste rezultate, datele noastre indică faptul că distragerea atenției șoferilor prin intermediul smartphone-urilor e un factor probabil,” au scris cercetătorii în revista JAMA Network Open.

Cercetătorii au adăugat că prezența pasagerilor în mașină ar putea reduce distragerea atenției șoferului, deoarece aceștia îl pot ajuta să controleze sistemul de divertisment sau smartphone-ul, în loc ca șoferul să facă acest lucru.

Jobul cu cel mai mare risc de cancer provocat de radiații. Puțini știu ce meserie obișnuită e atât de periculoasă... Robotul „Superman” care e mai rapid decât Usain Bolt. Cum a stabilit un nou record mondial de viteză...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul
Observatornews.ro Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă
Antena 3 Un medic a fost găsit mort la Spitalul Universitar din Bucureşti: S-ar fi aruncat de la etaj Un medic a fost găsit mort la Spitalul Universitar din Bucureşti: S-ar fi aruncat de la etaj
SpyNews O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Jobul cu cel mai mare risc de cancer provocat de radiații. Puțini știu ce meserie obișnuită e atât de periculoasă
Jobul cu cel mai mare risc de cancer provocat de radiații. Puțini știu ce meserie obișnuită e atât de periculoasă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum pot hackerii să preia controlul unui avion în mai puțin de 1 minut. Dispozitivul e mai mic decât o monedă
Cum pot hackerii să preia controlul unui avion în mai puțin de 1 minut. Dispozitivul e mai mic decât o monedă
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x