Cum poate muzica nouă să provoace accidente rutiere. Ce fac șoferii când apare un album

Experții au dezvăluit motivul neașteptat care provoacă accidente rutiere și acesta e legat de muzică nouă.

Muzica nouă poate duce la mai multe accidente rutiere, avertizează experții | Shutterstock

Potrivit experților, lansarea unor albume noi de către cei mai cunoscuți artiști e asociată cu o creștere a numărului de accidente rutiere.

Cercetătorii au comparat numărul de decese în accidente rutiere din SUA în zilele lansării celor mai ascultate 10 albume din perioada 2017-2022, scrie Daily Mail.

Printre acestea s-au numărat albume noi lansate de Taylor Swift, Drake, Bad Bunny și Harry Styles.

Cercetătorii au descoperit că, în zilele lansărilor, utilizarea serviciilor de streaming muzical a fost cu 43% mai mare. Iar numărul deceselor în accidente rutiere a crescut cu 15%.

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Motivul neașteptat care provoacă accidente rutiere

În total, au fost înregistrate 139 de decese în zilele lansărilor, comparativ cu 121 în zilele din jurul acestora.

„Aceste rezultate sugerează că ascultarea de muzică online prin intermediul smartphone-urilor e asociată cu distragerea atenției la volan și cu decesele în accidente rutiere,” susțin experții.

Aceștia au avertizat că sursele potențiale de distragere a atenției includ telefonul, sistemul de divertisment al mașinii sau chiar muzica în sine.

Cercetătorii au folosit sistemul american Fatality Analysis Reporting System. Acesta înregistrează toate accidentele mortale produse pe drumurile publice, pentru a analiza 233.809 de decese înregistrate între 2017 și 2022.

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Experții s-au concentrat pe cele 10 albume care au înregistrat cel mai mare număr de ascultări în prima zi pe Spotify în perioada respectivă. Printre acestea se numără Midnights de Taylor Swift, Certified Lover Boy de Drake și Un Verano Sin Ti de Bad Bunny.

Pentru fiecare lansare, au comparat numărul de decese înregistrate în ziua lansării albumului cu cel din cele 10 zile anterioare și următoare.

Cercetătorii au luat în calcul și factori precum ziua săptămânii, perioada anului, anul calendaristic și sărbătorile legale, pentru a se asigura că rezultatele nu erau influențate de variațiile obișnuite ale numărului de decese rutiere.

Bărbații prezintă un risc mai mare în acest context

Analiza a arătat că această creștere a numărului de decese a fost deosebit de pronunțată în rândul șoferilor tineri și al bărbaților.

De asemenea, accidentele în care se afla o singură persoană în vehicul au înregistrat o creștere mai mare decât cele în care se aflau mai multe persoane.

Efectul a fost mai puternic și în cazul mașinilor dotate cu sisteme de divertisment, care combină funcțiile de informare și divertisment și care e adesea controlat prin intermediul unui ecran tactil.

Acest lucru sugerează că tehnologia concepută pentru a facilita controlul muzicii ar putea reprezenta, de asemenea, o sursă de distragere a atenției la volan.

Cercetătorii nu au găsit diferențe semnificative între accidentele produse ziua și cele produse noaptea sau între zonele rurale și cele urbane.

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Creșterea a fost, de fapt, mai mare în condiții meteorologice favorabile. Experții au sugerat că acest fenomen ar putea fi explicat prin faptul că șoferii se simt mai în siguranță și, prin urmare, devin mai puțin atenți atunci când condițiile de drum sunt bune.

„Deși există mai multe mecanisme care ar putea explica aceste rezultate, datele noastre indică faptul că distragerea atenției șoferilor prin intermediul smartphone-urilor e un factor probabil,” au scris cercetătorii în revista JAMA Network Open.

Cercetătorii au adăugat că prezența pasagerilor în mașină ar putea reduce distragerea atenției șoferului, deoarece aceștia îl pot ajuta să controleze sistemul de divertisment sau smartphone-ul, în loc ca șoferul să facă acest lucru.