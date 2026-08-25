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Ce poți să pățești dacă publici pe Facebook filmări cu nereguli în trafic! Detaliul ce îți poate aduce probleme cu legea

Șoferii care filmează diferite nereguli în trafic și publică imaginile pe Facebook ar putea să se aleagă cu probleme cu legea. Descoperă despre ce sancțiuni este vorba.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 11:54 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 16:10
Descoperă ce sancțiuni riști dacă publici imagini cu incidente din trafic pe Facebook | Profimedia
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Informație extrem de importantă pentru șoferii cu camera de bord sau pentru cei care folosesc telefonul mobil pentru a surprinde șicanări, parcări necorespunzătoare sau accidente. Cei care filmează și publică imagini cu diferite nereguli în trafic riscă să aibă probleme cu legea. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt sancțiunile și la ce detalii trebuie să fie atenți conducătorii auto.

Ce poți să pățești dacă publici pe Facebook filmări cu nereguli în trafic! Detaliul ce îți poate aduce probleme cu legea

Nu mai este o noutate faptul că există pe Facebook numeroase grupuri dedicate șoferilor care au surprins diferite nereguli în trafic. De la accidente sau parcări necorespunzătoare și până la șicanări sau acte de violență, filmările sunt realizate cu scopul de a trage un semnal de alarmă și de a se găsi vinovații care perturbă traficul.

În prezent, tot mai mulți șoferi aleg să folosească o camera de bord. Alții, care nu dispun de un asemenea dispozitiv, recurg la folosirea telefonului mobil.

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Totuși, deși intențiile sunt bune, șoferii care filmează nereguli în trafic și le publică pe Facebook sau alte rețele socialie riscă să fie sancționați.

Grupurile de Facebook denumite sugestiv „Info Trafic” sunt pline de tot felul de fotografii și filmări surprinse pe drumurile din România. Totuși, deși intenția este nobilă și se urmărește responsabilizarea participanților la trafic, uneori se omite un detaliu extrem de important, ce poate aduce sancțiuni grele pentru cei care au filmat sau pozat vinovații din trafic. Detaliul pe care mulți îl omit constă în faptul că, odată cu publicarea imaginilor, se încalcă și regulamentul de protecție a datelor dacă se poate distinge cine era în mașină și numărul de înmatriculare al mașinii cu pricina (adică date de identificare ale persoanei).

„Publicarea imaginilor cu șoferi care încalcă anumite dispoziții legale în trafic poate să devină ilegală în contextul în care încalcă normele prevăzute de regulamentul de protecție a datelor”, spune Andreea Rus, avocată, potrivit observatornews.ro.

Persoana surprinsă în imagini are dreptul de a cere eliminarea imaginilor și, în caz contrar, poate acționa în instanță. Mai mult decât atât, dacă șoferul a filmat cu telefonul mobil, în timp ce se afla la volan, autoritățile ar putea să îl sancționeze cu o amendă de până la 1.620 de lei. Cea mai sigură metodă de a sesiza nereguli în trafic este să trimiți filmarea direct autorităților.

„Sesizarea trebuie să conțină datele de identificare și de contact ale persoanei, declarația pe propria răspundere privind veridicitatea celor sesizate perecum și informații despre dată ora și locul faptei”, spune Andreea Răchită, IPJ Cluj.

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