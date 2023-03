Străzile unei provincii chineze au fost martorele unui fenomen bizar! Explicația pentru „ploaia cu viermi” care a uimit internetul

Cetățenii din provincia chineză Liaoning au fost sfătuiți să nu își părăsească casele decât cu umbrele la ei, după ce orașul ar fi fost martorul unui fenomen extrem de bizar, potrivit outlookindia.com și nypost.com.

Clipul video care surprinde o groază de viermi căzuți peste tot pe străzile din provincia din China a devenit, în scurt timp, viral. Iată care e explicația fenomenului și ce se crede că erau, de fapt, viermii de pe mașini și trotuare.

Breaking: China citizens told to find shelter after it looked like it started to rain worms.

