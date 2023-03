„Comoara” găsită de un bărbat din Gorj în pământ. Ce a descoperit când căuta cu detectorul de metale: „Am intrat puțin în panică”

Tânărul care lucreaz în construcții dar care este pasionat de tot ceea ce înseamnă arheolgoie a găsit o adevărată comoară în pământ, la aproximativ 30 de centimetri adâncime. Gabriel Betej a descoperit în pădure un mănunchi de brăţări tracice din aur, despre care se crede că ar data de aproape 3.000 de ani. Este a doua mare descoperire a tânărului. Gabriel Betej a mai găsit în trecut o mască de pe vremea romanilor, unică în România.

Gabriel Betej a descoperit șase brățări tracice în pădure, în comuna Prigoria din județul Gorj

Tânărul a povestit că norocul i-a surâs când se afla cu detectorul de metale n apropiere de casă.

„Este o pasiune de câțiva ani de zile. Am ieșit cu detectorul sâmbătă după-amiază. Nu am căutat prea mult. După aproximativ zece minute, am auzit semnal foarte puternic. Am săpat și am găsit aceste brățări din aur. Se aflau cam la 30 de centimetri. Totul ține de noroc și nu e prima dată când merg în zona respectivă. Le-am găsit lângă un pârâu plin de gunoaie. Este aproape de casă și la câteva sute de metri de sediul Primăriei Prigoria. Nu pot să exprim în cuvinte ce am simțit. Am intrat puțin în panică. Șocul a fost imens. Am crezut, inițial, că este voeba de un capac sau o cutie de conserve. Semnalul a fost foarte puternic“, a povestit Gabriel Betej, potrivit GDS.

Brățările de aur au fost predate Muzeului Județean de Istorie Gorj.

„Obiectele vor fi inventariate, clasate și expuse. Fac parte din categoria „tezaur“. Este una dintre cele mai importante sau chiar cea mai importantă descoperire arheologică din județul Gorj, dacă ținem cont de metalul din care sunt realizate“, a declarat Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean Gorj, potrivit sursei citate.

Tânărul a povestit că și-a făcut atent documentarea în privința descoperirii sale

„Am o carte – Aurul şi argintul antic al României, şi am găsit modele similare. Nu la toate, la câteva dintre ele, şi ar fi datate de la 1.200 înainte de Hristos. E al doilea tezaur în decurs de şapte luni după masca romană descoperită astă-vară. Mă bucur foarte mult că le-am găsit pentru că o să ajungă în muzeu, să fie admirate de foarte multă lume”, a declarat Gabriel Betej, potrivit Observator.

„Trebuie făcută şi o evaluare în teren, în zona respectivă. Poate să apară şi ceramică şi, după ceramică, îţi dai seama cel mai bine ce perioadă e. Atât masca romană, cât şi aceste brăţări din aur îi vor aduce câştiguri importante celui care le-a găsit. Fiind descoperiri excepţionale, el va fi recompensat cu câteva zeci de mii de lei. Vestigiile urmează să fie expertizate şi evaluate, apoi se va stabili ce sumă îi revine norocosului detectorist”, a declarat arheologul Vasile Marinoiu, conform observatornews.ro.

