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Tânărul de 29 de ani devenit locotenentul AI al lui Mark Zuckerberg. Planul prin care vrea să schimbe cum folosim tehnologia

Tânărul de 29 de ani devenit locotenentul AI al lui Mark Zuckerberg are un plan prin care vrea să schimbe definitiv modul în care folosim tehnologia.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 15:48 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 15:53
Mark Zuckerberg a angajat un tânăr care deja a adus schimbări semnificative în companie | Getty Images
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Meta se numără printre companiile care vor să profite de potențialul inteligenței artificiale, tehnologia care a fost adoptată de majoritatea giganților tech.

Recent, aplicația Meta Muse, asistentul inteligent capabil să preia sarcini complexe și să le execute autonom pe fundal, a depășit pragul de 5 milioane de descărcări în SUA la doar 3 săptămâni de la lansare, scrie The Wall Street Journal.

Ca urmare, acțiunile Meta au crescut cu aproape 20% de la debutul noului produs.

În spatele acestei mișcări strategice se află Alexandr Wang, în vârstă de 29 de ani, care e numit acum în anumite cercuri drept locotenentul AI al lui Mark Zuckerberg.

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Tânărul de 29 de ani devenit locotenentul AI al lui Mark Zuckerberg

Wang e tânărul de 29 de ani care devenit locotenentul AI al lui Mark Zuckerberg după succesul înregistrat în domeniul inteligenței artificiale. Wang e fostul fondator Scale AI și a fost promovat recent în funcția de Chief AI Officer al gigantului din Silicon Valley.

El a fost recrutat de Mark Zuckerberg după o investiție uriașă de 14 miliarde de dolari. La scurt timp după, Wang a preluat frâiele diviziei Meta Superintelligence Labs și a devenit primul director executiv din Generația Z din istoria companiei.

Traiectoria carierei lui Wang e neobișnuită. Tânărul a fost pasionat de tehnologie încă din adolescență, scrie Entrepreneur.

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El a lucrat ca programator pentru platforma Quora și a urmat cursurile prestigioasei universități MIT, pe care le-a abandonat însă în 2016 pentru a fonda startup-ul Scale AI.

Firma era specializată pe etichetarea datelor pentru modelele de învățare automată și a crescut exponențial. A atins rapid evaluări de miliarde de dolari și l-a plasat pe Wang în fruntea topurilor Forbes drept cel mai tânăr miliardar care și-a creat singur averea.

Atunci când Meta a decis achiziția unui pachet de 49% din Scale AI pentru 14.3 miliarde de dolari, Mark Zuckerberg nu a cumpărat doar tehnologie, ci l-a adus pe Wang să conducă noua divizie AI, scrie Layer 3 Labs.

Cum a schimbat Alexandr Wang structura Meta

După preluarea funcției, Wang a implementat o restructurare rapidă a departamentelor de inteligență artificială. A desființat aproximativ 600 de posturi din vechile structuri pentru a redirecționa resursele către o nouă unitate de elită, numită TBD Lab.

Wang a oferit pachete financiare fantastice pentru a atrage cei mai buni ingineri din industrie în această echipă restrânsă. Deși decizia a stârnit nemulțumiri vizibile printre veteranii companiei, strategia a avut succes. TBD Lab e divizia care a creat familia de modele Muse Spark și aplicația mobilă Muse.

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Wang a atras atenția printre giganții tech și public și prin stilul său ieșit din comun. La cea mai recentă conferință a dezvoltatorilor Meta, noul șef al diviziei AI a urcat pe scenă îmbrăcat într-un tricou de camuflaj și încălțat în papuci Crocs. Ulterior, a promovat aplicația pe rețelele sociale printr-o serie de meme-uri virale scrise chiar de el.

Ce e Meta Muse

Spre deosebire de chatboții clasici care oferă doar răspunsuri text, Meta Muse funcționează ca un agent autonom.

Aplicația poate naviga pe internet, poate efectua rezervări, poate gestiona aplicații pe telefon sau laptop și poate rula procese complexe fără intervenția continuă a utilizatorului.

În cadrul prezentării oficiale, Wang a descris proiectul drept „un produs cu adevărat magic” destinat să devină „al 2-lea creier al fiecărui utilizator”.

Succesul aplicației pune o presiune uriașă pe rivali precum OpenAI sau Google, care au dezvoltat proprii agenți AI. În acest moment, Meta Muse nu e disponibilă în Uniunea Europeană.

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