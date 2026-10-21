Țara în care ziua de mâine începe înaintea aproape tuturor locurilor de pe Pământ. De ce aici Anul Nou vine mai devreme

Puțini știu care e țara unde ziua de mâine începe înaintea aproape tuturor locurilor de pe Pământ și în care vine Anul Nou mai devreme.

Fiecare zi pe Pământ durează aproximativ 24 de ore. Însă în ajunul Anului Nou, e nevoie de puțin mai mult timp pentru a încheia ultima zi din an și a o întâmpina pe cea nouă.

Acest lucru se datorează unui detaliu mai puțin cunoscut al Liniei Internaționale de Schimbare a Datei, care e punctul oficial de început și de sfârșit al fiecărei zile, scrie National Geographic.

Ideea acestei linii a fost introdusă la o conferință din 1884, când lumea căuta să creeze un nou sistem pe fundalul dezvoltării căilor ferate și a călătoriilor internaționale.

Linia Internațională de Schimbare a Datei urmărește în linii mari meridianul de 180 de grade de la nord la sud, prin mijlocul Oceanului Pacific. Aceasta se află la jumătatea distanței în jurul lumii față de meridianul zero , care traversează localitatea Greenwich din Marea Britanie.

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Țara în care ziua de mâine începe înaintea aproape tuturor locurilor de pe Pământ

Pentru că există acest sistem, lucrurile devin complicate. Țările își stabilesc propriile fusuri orare.

În prezent, există 38 de ore locale diferite. Unele sunt decalate față de Ora Universală Coordonată (UTC) cu 30 sau 45 de minute, în loc de 1 oră întreagă, susține Paul Eggert, expert la Universitatea din California, care administrează baza globală de date privind fusurile orare scrie National Geographic.

Potrivit lui Eggert, când calculezi UTC, ar fi nevoie de 25 de ore pentru ca toate locurile locuite de pe Pământ să parcurgă o zi întreagă.

În acest context, apar mai multe excepții surprinzătoare. De exemplu, Kiribati e țara în care ziua de mâine începe înaintea aproape tuturor locurilor de pe Pământ. În aceeași categorie e inclus și lanț de alte 10 atoluri, majoritatea nelocuite, din Oceanul Pacific Central, scrie BBC News.

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Kirimati e una dintre cele 33 de insule care alcătuiesc Republica Kiribati. Se află aproape direct la sud de Hawaii, pe aceeași linie de longitudine, dar sărbătorește Anul Nou cu o zi întreagă mai devreme.

După Kiribati, Anul Nou e sărbătorit Samoa, Tonga și Tokelau. Noua Zeelandă se află pe locul 3 și, surprinzător, Rusia pe 4, scrie World Population Review.

Aceasta este o schimbare relativ recentă. Linia Internațională de Schimbare a Datei trecea cândva chiar prin mijlocul Republicii Kiribati, ceea ce însemna că ziua putea fi diferită în funcție de prezența pe insulele cele mai vestice sau cele mai estice ale țării.

În 1995 însă, Kiribati a mutat Linia Datei astfel încât toate insulele sale să aibă aceeași zi în același timp. Ceea ce a dus la o atracție considerabilă pentru turiștii care au vrut să întâmpine primii noul mileniu.

Care e ultima țară care sărbătorește Anul Nou

Ultimele locuri care sărbătoresc sunt insulele Niue și Samoa Americană, aflate la sud-vest de Kiribati, în Pacificul de Sud. Tehnic, ziua se încheie cu 1 oră mai târziu în teritoriile americane Insula Baker și Insula Howland. Dar niciuna dintre ele nu e locuită.

Tot în apropiere, Samoa (diferită de Samoa Americană) a fost cândva una dintre ultimele țări care întâmpinau Anul Nou. În 2011, țara a decis să își schimbe fusul orar pentru a se alinia cu partenerii săi comerciali, Australia și Noua Zeelandă. Odată cu această schimbare, Samoa a trecut de cealaltă parte a Liniei Internaționale de Schimbare a Datei, devenind una dintre primele țări care sărbătoresc.

Există însă numeroase alte ciudățenii legate de fusurile orare și departe de Linia Internațională de Schimbare a Datei. China, de exemplu, are un singur fus orar, deși din punct de vedere geografic țara ar putea avea până la 5.

Întreaga țară respectă oficial ora Beijingului. Ceea ce e o problemă pentru orașe precum Urumqi, situat la peste 3.000 de kilometri vest de capitală. Acolo, soarele poate să nu răsară până la ora 10:00 dimineața, ora Beijingului.

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Eggert spune că acesta e motivul pentru care, în practică, orașul utilizează 2 ore simultan.

„Oficial e pe ora Beijingului, la fel ca restul Chinei, dar neoficial majoritatea oamenilor se ghidează după un fus orar separat,” susține expertul.

În Antarctica, situația e și mai surprinzătoare. Fiecare stație de cercetare de pe continent respectă ora țării de care aparține. Ceea ce înseamnă că Stația McMurdo e pe ora Noii Zeelande, iar Stația Palmer e pe ora Chile.