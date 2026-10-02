Are 60 de ani și lucrează în Antarctica. Viața neașteptată de acolo: cluburi de noapte, petreceri și lumină 24 de ore

Deși are 60 de ani, lucrează în Antarctica, unul dintre cele mai extreme medii din lume, după o carieră de succes în cadrul HP.

Femeia a dezvăluit cum arată o zi din viața ei în Antarctica | Shutterstock

May Lee, în vârstă de 60 de ani, a decis să își schimbe complet cariera după ce a fost concediată de la HP în 2025, unde a ocupat funcția de manager de marketing și comunicare.

Lee a decis să meargă într-unul dintre cele mai neprietenoase medii din lume, respectiv Antarctica, scrie Business Insider.

Ea a lucrat sezonier, ca tehnician de aprovizionare, la stația McMurdo în 2025 și intenționează să se întoarcă și în acest an.

Ea a vorbit recent despre experiență și cum arată viața în Antarctica, foarte diferită față de percepția obișnuită asupra continentului.

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Are 60 de ani și lucrează în Antarctica

După ce a petrecut 3 decenii la HP, Lee a recunoscut că nu și-ar fi imaginat niciodată că pierderea locului de muncă avea să o ducă, în cele din urmă, la un job în Antarctica.

În vârstă de 59 de ani, Lee se alăturase companiei HP ca stagiar în 1987 și plănuia să mai rămână acolo câțiva ani. Însă, după ce a fost concediată în februarie anul trecut, Lee s-a trezit în situația de a-și căuta un loc de muncă într-o perioadă în care găsirea unui nou post s-a dovedit mult mai dificilă decât se aștepta, scrie India Express.

„După absolvire, voiam să mă angajez pe viață la o companie bună, căreia îi puteam fi loială. Și care, la rândul ei, ar fi fost la fel de loială angajaților săi, pe cât poate fi o companie,” susține Lee. „Nu voiam să urc pe scara corporativă sau să schimb companiile una după alta. Dacă nu aș fi fost concediată în februarie anul trecut, nu aș fi plecat niciodată.”

Deși concedierea a luat-o prin surprindere, Lee recunoaște că existaseră unele semne de avertizare.

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„Existau indicii că lucrurile nu arătau bine, precum înghețarea angajărilor și reducerea temporară a programului meu de lucru. Dar, în cele din urmă, a fost o surpriză,” a dezvăluit Lee.

Se aștepta să mai rămână la HP aproximativ cinci ani. În schimb, s-a trezit brusc într-o perioadă pe care a descris-o drept o „căutare intensă a unui loc de muncă”.

Lee a apelat la rețeaua sa profesională și a primit recomandări, însă niciuna dintre încercări nu s-a concretizat într-un nou loc de muncă.

Atunci, o fostă colegă de la HP i-a sugerat să privească dincolo de industria tehnologiei și să ia în considerare unele dintre lucrurile care o interesaseră dintotdeauna.

„Mi-a spus, „May, ți-ai achitat deja casa. Nu ai nevoie de salariul din industria tech. Ești interesată de atât de multe lucruri. Ar trebui să te gândești să lucrezi poate în unul dintre aceste domenii”,” a dezvăluit Lee.

Unul dintre aceste domenii de interes era Antarctica. Lee vizitase deja continentul de 2 ori ca turistă și se îndrăgostise de acest loc. Curioasă să afle dacă ar putea lucra efectiv acolo, a început să caute oportunități.

Cum a ajuns să lucreze în Antarctica la 60 de ani

Să ajungă în Antarctica nu a fost însă ușor. Lee a aplicat pentru un post și a trecut printr-un proces îndelungat de selecție.

„După un proces de recrutare îndelungat, care a inclus o verificare amănunțită a antecedentelor și un control medical pentru a determina dacă sunt aptă, am obținut un post de tehnician pentru aprovizionare la Amentum,” a dezvăluit Lee.

Postul era plătit considerabil mai puțin decât câștigase în industria tehnologiei. Însă Lee a considerat munca satisfăcătoare. Responsabilitățile sale erau complet diferite de munca de birou pe care o făcuse în cea mai mare parte a carierei.

„Conduceam stivuitorul pentru a transporta mărfurile în depozit și verificam în baza de date dacă aveam cantitatea corectă pentru fiecare comandă. O mare parte din munca mea presupunea activități fizice în aer liber, precum ridicarea cutiilor. Era ceva nou pentru mine, pentru că lucrasem întotdeauna la birou,” susține Lee.

Pentru Lee, schimbarea nu ținea doar de natura muncii. I-a plăcut și sentimentul de comunitate care venea odată cu traiul și munca într-un mediu atât de izolat.

„A fost revigorant, pentru că însemna că nimeni nu stătea pe telefon. Toată lumea stătea și vorbea cu ceilalți în timpul meselor,” a dezvăluit Lee.

Cum arată o zi din viața ei în Antarctica

La fel ca majoritatea angajaților de la stația McMurdo, programul de lucru al lui Lee urmează „programul orașului” („town hours”), de luni până sâmbătă, între 7:30 și 17:30. Angajații trebuie să urmeze un program strict, care nu permite marje de eroare.

Primul lucru pe care îl face Lee când începe programul e să discute cu superiorul ei, pentru a afla care sunt prioritățile zilei.

Pe parcursul zilei, alți angajați vin la depozitul ei și solicită diverse produse și Lee îi ajută să le găsească. Ea se ocupă de inventar și se asigură că nu există diferențe între stocurile reale și cele din evidențe. În cele mai multe situații, resursele sunt aduse acolo cu ajutorul avioanelor C-17.

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La ora 11:30, cantina începe să servească prânzul tip bufet. Cantina de la McMurdo seamănă cu o cantină obișnuită dintr-un campus universitar. Există întotdeauna o zonă unde se prepară pizza proaspătă, o secțiune cu burgeri și un bufet.

La McMurdo există un termen folosit pentru alimentele proaspete, respectiv freshies. Cât timp avioanele C-17 încă operează, acestea aduc în stație cantități mari de fructe și legume proaspete. Oamenii ajung să pună deoparte alimente precum bananele și să le păstreze în propriile frigidere, încercând să le aibă cât mai mult timp. Până la ora 13:01, cantina e aproape goală, iar toată lumea se întoarce la muncă, susține Lee.

La McMurdo, angajații sunt încurajați insistent să nu lucreze peste program, așa că, de multe ori, Lee își înregistrează timpul de lucru la 17:30 și merge la cantină să ia cina.

Cum oamenii de acolo au acces limitat la internet, în fiecare seară au loc o mulțime de activități. Panoul de anunțuri de lângă cantină e plin de activități, de la proiecte de lucru manual până la dansuri, susține Lee.

Cât timp a lucrat acolo, ea s-a înscris ca voluntară la bibliotecă și a avut propria emisiune radio. Alții au format trupe muzicale pentru a cânta la Icestock, festivalul organizat de Anul Nou la McMurdo.

Există și câteva cluburi de noapte, care sunt populare sâmbăta seara. Pentru că e lumină 24 de ore din 24, Lee susține că poți pleca la ora 2 dimineața și nici nu ai senzația că e noapte, scrie Yahoo News.

Cum duminica e zi liberă, mulți oameni merg să facă drumeții sau să alerge. Lee preferă să doarmă până târziu și să se bucure de mesele de duminică, ce întotdeauna au mâncarea mai bună. În fiecare duminică seara, după cină, au loc prezentări despre cercetarea științifică de la stație, în cantina principală.

Când se va întoarce în Antarctica în 2026, Lee va avea un rol nou, ca inginer de radiodifuziune.