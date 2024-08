Țeapa trăită de un român în vacanță în Turcia. A plătit pentru un sejur all-inclusive, dar a avut parte de o surpriză neplăcută

Turistul român care a mers în vacanță în Turcia și a plătit pentru un sejur de lux la all-inclusive a împărtășit pe un grup destinat vacanțelor experiența dezamăgitoare de care a avut parte.

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în străinătate datorită prețurilor mult mai accesibile comparativ cu litoralul românesc. În timp ce unii aleg Grecia, alții optează pentru un sejur în Bulgaria sau Turcia.

Deși mulți se întorc încântați de concediul petrecut peste hotare, există și povești cu final nefericit. Este și cazul unui român care, după ce a plătit un sejur de lux la un hotel all-inclusive în Turcia, susține că a fost „țepuit”. Iată ce i s-a întâmplat!

Citește și: Câți bani a economisit un roman care a mers cu mașina electrică în Grecia. Experiența lui a stârnit o mulțime de reacții

Ce i s-a întâmplat românului în vacanța la all-inclusive în Turcia

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a decis să își petreacă concediul în Antalya, însă a avut parte de o experiență care l-a făcut să răbufnească în mediul online. Deși a plătit un sejur de lux, acesta a rămas dezamăgit atât de condiții, cât și de mâncare.

Pentru a sublinia experiența dezamăgitoare pe care a trăit-o în resortul de lux, românul a postat și o imagine în care arată că a găsit un vierme în chifla pe care intenționa să o consume.

„A șasea zi la Dosinia luxury resort, Kemer, Beldibi, Antalya, un hotel căruia îi dau maxim trei stele, entertainment mediocru, mâncarea este aceeași în fiecare zi, băuturile sunt contrafăcute, mediocre, scârboase, până și apa îmbuteliată are gust de apă clocită. Sticlele cu băuturi internaționale de genul Jack Daniels sunt folosite doar ca recipiente și sunt reumplute cu băuturile lor locale, mediocre, pe care nu le poți servi. Sunt multe de spus, nu recomand acest hotel!. P.S: atașez o poză cu un vierme care a ieșit dintr-o chiflă în timp ce mâncam!”, a fost postarea românului care a ajuns pe un grup de Facebook destinat vacanțelor, citat de Fanatik.

Citește și: Cum a fost păcălit un turist român în Turcia chiar de polițiști. A plătit o taxă inexistentă

Sejur de coșmar pentru niște români în Turcia. Cu ce s-au confruntat încă de la sosire

Sejurul în Turcia al unor români a fost un total eșec, încă de când au ajuns la cazare, după cum au relatat pe un forum destinat călătoriilor în Turcia.

Pentru trei adulți și un copil, turiștii au plătit 2.800 de euro la hotelul respectiv. Aceștia s-au confruntat cu diverse neplăceri, însă cele mai mari au ținut de curățenia din camere și de mâncarea insuficientă sau chiar stricată pe care au primit-o la restaurantul hotelului. Cu toate acestea, au fost și unele aspecte plăcute, printre care apa deosebit de curată și grădina complexului, care era foarte frumos întreținută.

„Tocmai ne-am încheiat sejurul (...) Pe acest grup nu am găsit prea multe recenzii și l-am ales crezând că o să fie bine, noi fiind o familie fără prea mari pretenții! Încă de cum am pășit a început chinul:

- parcarea prea mică

- ni s-au dat camere în corpuri diferite, am avut 2 camere rezervate

- camerele mari, dar mobilier vechi și la check-in ne-au fost date faraă a se face curat în ele, pete de cafea pe jos, fire de par, toaleta efectiv arată horror, peste tot era mizerie deplorabilă (mergând la recepție au venit și efectiv au curățat superficial)

- plaja mare, cu pietre, neîngrijită, șezlonguri suficiente și până să ajungi la plajă sunt foarte multe trepte de coborât (îți piere cheful de plajă)

- la capitolul mâncare, sincer au fost zile în care nu aveam efectiv ce să mâncăm, nu foarte diversificată și ceea care se găsea era fără gust, acră, stricată

- fructele au lipsit cu desăvârșire, găseai doar mere, pere, portocale, pepe verde și galben, toate verzi.

Am uitat să menționez, în decursul celor șapte zile de trei ori am rămas fără curent în cameră, săreau siguranțele fără să facem absolut nimic! Sunt multe de spus, dar cred că v-am plictisit destul, atașez câteva poze pentru a susține ceea ce am scris!” a fost mesajul postat pe grupul respectiv.

Internauții au reacționat imediat, cerând mai multe detalii sau blamând agenția de turism.

Citește AICI continuarea articolului: