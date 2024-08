Câți bani a economisit un roman care a mers cu mașina electrică în Grecia. Experiența lui a stârnit o mulțime de reacții

Decizia de a merge cu mașina electrică în Grecia l-a făcut pe un român să economisească o sumă importantă de bani. Oamenii din mediul online au rămas surprinși când au aflat cât l-a costat pe bărbat drumul până la destinație.

Grecia se numără pe listele românilor atunci când vine vorba de concedii. Țara se mândrește cu peisaje de vis, apă turcoaz, mâncare gustoasă, cetățeni amabili, obiective turistice, dar și cu o mulțime de activități pentru pasionații de sporturi nautice.

În ultimii ani, tot mai mulți români au ales să viziteze Grecia. În timp ce unii au ales cea mai ușoară cale pentru a ajunge la destinație: avionul, alții au optat pentru mașină. Deși sunt multe ore de condus, turiștii își doresc să descopere și să vadă cât mai multe locuri.

Așadar, mersul cu mașina în Grecia reprezintă un dezavantaj când vine vorba de combustibil și orele de condus, dar și o mulțime de avantaje. Adesea, românii decid să plece cu un astfel de mijloc de transport deoarece au mai mult loc pentru bagaje, pot face mai multe opriri pe traseu, se pot deplasa către orice obiectiv turistic.

De curând, un român care a vizitat această țară în vara anului 2024 a vorbit despre economiile pe care le-a făcut la combustibil datorită mașinii sale electrice. Bărbatul a povestit despre întreaga lui experiență pe un grup de Facebook. Toți au fost uluiți când au aflat suma de bani pe care acesta a dat-o pentru a ajunge într-o locație cunoscută din Grecia.

Cât la costat pe un român drumul până în Paxos, Grecia, cu mașina electrică

Bărbatul a dezvăluit că drumul cu mașina electrică până în Paxos, Grecia, l-a costat 327 de lei, în comparație cu anul trecut când a plătit 1.800 de lei pentru o vacanță în Lefkada cu o mașină pe motorină.

„O să încep cu rezumatul, ca să le răspund în primul rând cârcotașilor care știu tot despre mașinile electrice, dar nu au condus niciodată una: transportul dus-întors București-Paxos-București + 280 km făcuți în Paxos m-a costat 327 de lei. În comparație cu transportul de anul trecut cu mașină pe motorină București-Lefkada-București + plimbările pe insulă, care m-au costat 1.800 și ceva de lei”, a spus românul, care s-a semnat ca „participant anonim”, conform click.ro.

Unde există stații de încărcat mașina electrică în drum spre Grecia

Toți au rămas uluiți de povestea românului. Curiozitățile internauților nu au întârziat să apară. Aceștia și-au dorit să afle unde există stații de încărcat mașina electrică în drum spre Grecia, iar răspunsul bărbatului nu a întârziat să apară.

„A oprit la Petrom înainte de Podul Prieteniei pentru a pleca din țară cu bateria plină. Încărcare 12 minute, 28 lei. Următoarea oprire Supercharger Sofia - cu bateria la 18%. Încărcarea a fost gratuită, 35 de minute, cât să mergem la toaletă, să ne luăm o înghețată și să ne dezmorțim.

Următoarea oprire a fost la Petrol Kulata - încărcare 24 de minute, 47 de lei. A treia oprire a fost la Audi Ioannina, unde am încărcat rapid 82% pentru 150 de lei. Am ajuns la feribotul din Igoumenitsa cu mașina încărcată 86%”, a mai povestit românul, conform sursei citate mai sus.

„Am primit un aparat de măsurare și am încărcat la două zile, câte 15-25%. La finalul vacanței, pentru că suma a fost de aproximativ 20 de euro, administratorul ne-a spus că nu mai plătim nimic, că am consumat foarte puțin. Fericiți nevoie mare, am plecat cu bateria încărcată 100% la feribot.

Drumul pe continent la 42 de grade, cu mașina plină, cu climă, cu 130 la ora pe autostradă până la Salonic ne-a costat 79% baterie. Am oprit la Holiday Inn peste noapte, unde am încărcat la una din cele două încărcătoare montate recent în parcarea din subsol. Am plătit 102 lei. Parcarea se plătește separat 10 euro la hotel, pe zi.

Drumul spre România a fost gratuit - încărcare Sofia și Ruse, am ajuns acasă cu 82% baterie. Dacă a meritat vacanța cu mașina electrică? Din plin. Pericol? De prea multă relaxare. Mai merg cu mașina electrică în Grecia? De fiecare dată de-acum încolo”, a mai zis el.

Experiența lui cu mașina electrică în Grecia a stârnit o mulțime de reacții.

„Erou național te facem. Cu excursia asta electrificată ai salvat planeta. Bravo, și ține-o tot așa. Noi muritorii de rând îți mulțumim și suntem profund recunoscători că ne faci aerul mai puțin poluat”, i-a comentat un utilizator.