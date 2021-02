Terzel Rasmus s-a căsătorit cu Wilson, iubitul mai mare cu 51 de ani. Ce a dezvăluit tânăra despre relația lor

Descoperă mai multe imagini cu cei doi în GALERIA FOTO de mai sus

„Adevărul e că el m-a remarcat încă de la începutul evenimentului și și-a dorit să mă cunoască. Când a înțeles că sunt singură și-a făcut curaj să intre în vorbă cu mine. A doua zi l-am chemat la un eveniment și după am ieșit la o cafea. Am început să formăm un cuplu, fără să ne dăm seama. Aceasta este prima mea relație pe termen lung și nu mi-am dorit niciodată acest lucru, până să îl întâlnesc pe Wilson. Peste trei luni am realizat că vreau să mă mărit cu el. El mai fusese căsătorit, dar era văduv și, din 2002, nu a mai ieșit cu altcineva”, a dezvăluit femeia, spre marea surprindere a tuturor.

citește și: Mireasa care și-a îmbrățisat fostul iubit la altar ”pentru ultima dată”. Cum a reacționat soțul ei a uimit întreaga lume

Părinții fetei și-au dat acordul pentru căsătorie și pasul a fost făcut. Chiar și fiicele bărbatului, care sunt mult mai în vârstă decât mama lor vitregă, au fost încântate de fată și de fericirea tatălui lor