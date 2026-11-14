Toată lumea a auzit de Salvador Dalí, dar puțini știu de românul Victor Brauner. Cine a fost artistul care a fascinat Parisul

În timp ce Salvador Dali e cunoscut la nivel mondial, puțini știu povestea artistului român Victor Brauner, care a fascinat Parisul.

La începutul secolului trecut, lumea artei a trecut printr-o schimbare semnificativă, cu numeroase tendințe care s-au distanțat de estetica trecută.

Printre art nouveau, art deco, dadaism, cubism, suprarealismul a dominat lumea artei pentru o perioadă.

Mișcarea suprarealistă a început în Paris, la începutul anilor 1920, condusă de scriitorul Andre Breton și cel mai cunoscut membru a devenit Salvador Dali.

Dar puțini știu că din aceeași mișcare a făcut parte și Victor Brauner, născut în România, artist care a fascinat Parisul.

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Cine a fost Victor Brauner

Victor Brauner, născut în 1903 la Piatra Neamț, a fost unul dintre cele mai importante nume din mișcarea suprarealistă din România, potrivit Artmark.

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Brauner a locuit în Piatra Neamț până la vârsta de 13 ani, după care s-a mutat la Viena, unde a absolvit școala primară, Brăila, unde a terminat liceul, înainte ca familia să se stabilească la București, potrivit MNAR.

În 1923, după ce a urmat cursurile Școlii de Arte, Brauner s-a alăturat mișcării avangardiste când a devenit colaborator la unele dintre cele mai importante reviste din acea perioadă. În plus, a și fondat revista 74 HP, cu influențe dadaiste și constructiviste, alături de Ilarie Voronca.

În 1924 a avut loc și prima sa expoziție la București, după care Brauner a plecat la Paris, epicentrul mișcării suprarealiste, scrie Adevărul. Acolo, i-a atras atenția lui Breton, ce a dus la prima sa expoziție din capitala Franței.

Brauner a decis să părăsească definitiv România pentru Paris din cauza situației politice, potrivit Scena 9.

În același an, artistul și-a pierdut ochiul stâng când a încercat să intervină într-un conflict dintre 2 prieteni. Din acest punct, operele sale se îndreaptă mai mult către ocult, cu numeroase motive inspirate de noapte și magie.

Victor Brauner a avut o relație strânsă cu Andre Breton

Din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial, multe nume importante din mișcarea suprarealistă părăsesc Parisul. Brauner se refugiază în Celliers-de-Rousset, alături de Jacqueline Abraham, ce i-a devenit și soție.

El a continuat corespondența cu Breton și i-a menționat acestuia în scrisori că voia să relanseze curentul suprarealist în Paris.

„Dragul meu Victor, ştii cât de mult cred în tine. Nu există nimeni care să-mi pară mai îndreptăţit decât tine pentru a vorbi în numele meu la Paris. De aceea, aş vrea mult să-ţi pot încredinţa misiunea de a duce la bun sfârşit ideea, teoretic excelentă, pe care Hérold şi cu tine aţi avut-o, de a strânge într-o culegere textele şi documentele suprarealiste cele mai importante din aceşti ultimi ani,“ i-a răspuns Breton, scrie Adevărul.

După încheierea războiului, se întoarce la Paris, însă șederea sa e scurtă. Din cauza lipsei cetățeniei, artistul a plecat în Elveția, unde s-a bucurat de succes artistic.

Operele lui Victor Brauner sunt cunoscute în Europa și SUA

În ultima parte a vieții sale, Brauner s-a bucurat de succes artistic, cum operele sale au devenit cunoscute în Europa, dar și în SUA. În 1963, a primit și cetățenia în Elveția.

Victor Brauner a decedat în 1966 și a fost îngropat în Cimitirul din Montmartre, unde se află numeroși artiști importanți.

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Brauner a lăsat în urmă o moștenire artistică notabilă, ce s-a remarcat și prin premonițiile ce ar fi fost incluse în operele sale.

În 1931, cu Autoportret, Brauner s-a pictat cu o rană la ochi și sânge pe obrazul stâng, cu 9 ani să sufere rana în urma disputei dintre prietenii săi. În scrisorile către prietenii săi, Brauner s-a numit „cavaler al necunoscutului și al misterului”, motive ce s-au regăsit în operele sale, mai ales după începutul războiului.