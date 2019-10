Ultima dorință a unui tânăr bolnav de cancer a fost îndeplinită de zeci de necunoscuți: „Am să le mulțumesc până îmi voi da ultima suflare”

Bunătatea străinilor poate aduce atâta bucurie în inima unor oameni suferinzi...Un tânăr bolnav de cancer, în fază terminală, a avut parte de o nuntă ca-n povești, datorită donațiilor primite de la zeci de oameni impresionați de minunata lor poveste de dragoste.

Myles Harrison, 27 de ani, și logodnica lui, Liz, 29 de ani, și-au unit destinele într-o ceremonie minunată, organizată cu ajutorul donațiilor primite de la zeci de străini impresionați de povestea lor de dragoste.

La 18 ani, lui Myles i-a fost descoperită o tumoră cerebrală. Tânărul nu s-a lăsat doborât de diagnostic și a făcut tot ce i-a stat în putere să se bucure de o viață normală, câtă vreme va mai putea. Trei ani mai târziu, a cunoscut o fată desprinsă, parcă, din visurile lui. S-au îndrăgostit nebunește și, de șase ani, sunt de nedespărțit.

Însă timpul lui Myles se scurge rapid. Anul trecut, medicii i-au spus că boala lui a evoluat îngrijorător. Cancerul nu mai răspunde la tratament, iar o operație l-ar ucide. Myles este pe moarte.

Starea lui se degradează pe zi ce trece. Internat într-un sanatoriu, unde este îngrijit zi și noapte de cadre medicale, tânărul și-a dat seama că nu vrea să moară înainte de a se căsători cu femeia pe care o iubește. În timpul unei vizite, cu ultimele puteri, Myles s-a pus în genunchi în fața lui Liz și a cerut-o în căsătorie.

„Am ajuns în punctul în care nu se mai poate face nimic pentru mine. Am știut că vreau să mă căsătoresc cu Liz din ziua în care am cunoscut-o. Mi-am dat seama că nu mai timp de pierdut, așa că m-am pus în genunchi și am cerut-o”, a povestit Myles.

Povestea lor de dragoste a ajuns la urechile lui Louise Hedges, organizatoare de nunți. Femeia și-a dat seama că o astfel de iubire merită o nuntă de basm. Așa că și-a pus toate roțile în mișcare! A obținut donații de la zeci de oameni și companii și le-a făcut cea mai frumoasă surpriză celor doi.

„Nu știu cum au reușit să organizeze așa ceva în doar două ăptămâni. Nu să îi pot răsplăti niciodată pe măsură pe acești oameni minunați. Ne-au oferit o nuntă la care nici nu îndrăzneam să visăm. Am să le mulțumesc până la ultima suflare”, a spus Myles.

Foto: Devon Live