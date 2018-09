Ultimul mesaj public transmis de principesa Elena fiului său, Nicolae: ”Sunt foarte dezamăgită!”

Fostul Principe Nicolae se căsătorește astăzi, la Sinaia, cu Alina Binder. Alături de el nu va fi, însă, niciun membru al Familiei Regale. Ultimul mesaj public transmis de principesa Elena fiului său, Nicolae, a fost după incidentul în care cel din urmă a vrut să-și viziteze bunicul pe patul de moarte, conform Antena 3.

"Sunt foarte dezamagita si ingrijorata de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul sau din zilele trecute, Nicolae a nesocotit intimitatea, suferinta si demnitatea tatalui meu, Regele Mihai.

I-am transmis, in trecut, lui Nicolae faptul ca Regele nu doreste sa il vada din cauza comportamentului sau lipsit de principii morale. Chiar Regele, primind vestea casatoriei fiului meu, i-a transmis lui Nicolae, intr-o scrisoare privata din 4 august 2017, ca este profund intristat ca Nicolae nu a facut nimic pentru a clarifica paternitatea presupusului sau copil, o fetita de aproape doi ani. Aceasta arata o lipsa de responsabilitate inacceptabila.

La cea mai recenta vizita a mea la Aubonne, in luna august, tatal meu mi-a confirmat personal decizia sa de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de fiul meu. Regele Mihai a facut cunoscut, de cateva ori chiar in scris, ca motivul deciziei de a-i retrage lui Nicolae titlul regal este ca fiul meu nu are calitatile necesare pentru o pozitie in Casa Regala a Romaniei.

Faptele lui Nicolae din aceste zile sunt profund gresite, moral si uman. Fiul meu a dat dovada de dispret fata de Romania, fata de poporul ei si fata de principiile Casei Regale. Pentru mine, ca mama, acest aspect este devastator."

Cununia religioasă dintre principele Nicolae și Alina-Maria Binder va avea loc la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia, iar un sobor de preoți împreună cu Înalt Prea-Sfințitul Calinic al Argeșului și Muscelului vor săvârși Sfânta Taină a Cununiei. Slujba este programată pentru duminică, la ora 14:30, iar cei care vor dori să urmărească desfășurarea evenimentului o vor putea face pe un ecran amplasat în afara bisericii.