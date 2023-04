Un album foto uitat în podul casei a scos la iveală un adevăr dureros. Se căsătorise cu sora lui vitregă fără să știe

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a povestit pe o rețea de socializare cum i s-a schimbat viața radical după ce a aflat că este căsătorit cu sora lui vitregă. Cei doi s-au cunoscut într-o cafenea în care ea lucra și a fost dragoste la prima vedere. Au început să iasă, să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună și au ajuns să se căsătorescă.

„Avea 19 ani, eu aveam 24 ani, dar vârsta nu conta pentru noi. Avea părul lung și negru, o față minunată și un corp uimitor. Era cea mai frumoasă și părea să mă înțeleagă. Am început să ne întâlnim, m-am apropiat de familia ei, ea s-a apropiat de a mea, iar acum un an am cerut-o în căsătorie la cafeneaua la care ne-am întâlnit. Spre bucuria mea, ea a spus da”, a povestit el despre fata care l-a cucerit, potrivit Mirror.

Albumul foto care i-a dat viața peste cap. Socrul lui era, de fapt, tatăl lui

Bărbatul spune că este distrus de când a aflat că este căsătorit cu sora lui vitregă, dar cu toate acestea nu ar vrea să se despartă de ea. El a povestit că a aflat totul despre orginile sale abia după ce mama sa a murit. De asemenea, el a povestit tuturor și cum mama lui a rămas însărcinată după o aventură și nu și-a cunoscut niciodată tatăl. În ciuda faptului că a crescut fără o figură paternă în viața sa, el spune că a avut o copilărie "frumoasă", cu mama sa capabilă să-i ofere tot ce și-ar putea dori vreodată.

„Mama mea a născut acasă și a ieșit pe lume singurul ei copil, eu. Când a completat toate actele, ea a refuzat să dea informații despre tatăl meu, așa că, potrivit guvernului, nu am un tată. Viața nu a fost grea, deoarece mama mea era medic, așa că din punct de vedere financiar eram stabili – iar bunica mea avea grijă de mine. Mama mea a refuzat să vorbească vreodată despre tatăl meu”, a povestit el.

Bărbatul a spus că a aflat totul abia după ce mama lui a murit, la un an după ce el se căsătorise. În timp ce făcea curat în podul casei în care a copilărit, a găsit albumul în care l-a recunoscut pe socrul lui într-o poză cu mama sa.

„M-am uitat prin el și am observat ceva, un tip obișnuit cu mama. Era tatăl soției mele. Șocat, am abordat-o pe soția mea și ea a spus că ar trebui să vorbim cu tatăl ei despre asta. Ne ducem la el și ne spune cum s-a întâlnit cu o fată din facultate, a lăsat-o însărcinată, nu s-a putut descurca și a dispărut într-o altă parte a orașului”, a mai povestit el.

Ce au de gând să facă pe viitor și ce spun despre conceperea unui copil

După ce și-au depășit panica inițială, cuplul a decis să rămână împreună, în ciuda faptului că știau că „au același ADN”, însă momentan nu mai știu dacă să facă sau nu copii.

„Sunt scârbit, dar soția mea și cu mine am vorbit despre asta. Vom încerca să rămânem împreună și să nu mai vorbim niciodată despre asta. În acest moment, nu plănuim să avem copii”, a mai spus el.

Cei mai mulți dintre utilizatorii care au citit povestea au spus că cei doi ar trebui să facă un test ADN.

„Există un fenomen care se întâmplă atunci când frații, care nu cresc împreună, ajung să fie cu adevărat atrași unul de celălalt atunci când se întâlnesc mai târziu în viață”, „De fiecare dată când aud aceste povești, mă fac să țip intern. E atât de nefericit, îmi pare rău. Mă bucur că voi doi ați decis să rămâneți împreună, cei mai mulți nu aleg asta, spre disperarea mea”, au fost două dintre comentariile scrise de internauți.

