Cuplul a cheltuit o mulțime de bani și a încercat numeroase teste de alergie, însă rezultatele arată că nu este hipersensibil la nimic.

Partenera bărbatului, care este hairstylist, a încetat să mai folosească produse pentru păr, să poarte machiaj, parfum. Ba chiar și-a schimbat pasta de dinți și produsele de curățenie pentru a dovedi că nu este ea cauza problemelor cu care se confruntă iubitul ei.

Dar iubitul ei încă o învinuiește pentru erupțiile sale și a încetat cu totul să-i vorbească, lăsând-o pe femeie complet tulburată și confuză.

Citește și: Oamenii susțin că există o fântână în România care te vindecă de toate bolile. Cum ajungi la locul cu puteri miraculoase

Bărbatul care crede că este alergic la iubita lui. Cum se manifestă

Femeia, în vârstă de 36 ani, a cerut sfaturi pe Reddit și toată lumea îi spune să-l părăsească pe partenerul ei.

”Iubitul meu a început să aibă erupții dureroase pe față la câteva luni după ce am început să ne întâlnim. În ultimul an, când s-a convins că eu îi cauzez problemele, ne-am despărțit de multe, multe ori.

Mi-am schimbat săpunul de rufe, marca de țigări, am eliminat complet toate produsele de păr și machiajul (foarte, foarte greu să fac asta pentru că sunt hairstylist), am încetat să mai folosesc orice parfum, fără lumânări, chiar am trecut la o pastă de dinţi fără fluor.”, a scris tânăra.

Ea a explicat că de fiecare dată când are o erupție cutanată, iubitul ei devine paranoic și furios. „După nenumărate teste de alergie și mii cheltuite cu specialiști, încă nu avem răspunsuri la ce cauzează acest lucru”, a adăugat femeia, conform The Sun.

"Nu s-a constatat că el ar fi alergic la NIMIC... chiar și cu patch-testing. Sincer cred că am eliminat alergenul pentru că ultimele câteva „reacții” nu au urmat același tipar."

Iubitul i-a trimis recent un mesaj pentru a-i spune că „nu mai poate” și i-a blocat numărul.

Citește și: Cum a apărut o profesoară la finalul orelor. Tații spun că ar participa la toate cursurile ei. Ținuta sexy care a stârnit reacții

„Am sacrificat atât de mult pentru a mă asigura că reacția lui alergică nu revine... Încă nu port produse de machiaj sau de păr”, a încheiat ea.

Postarea femeii a generat o mulțime de comentarii. "Stresul poate provoca urticarie. S-a luat în considerare acest lucru?", a scris o persoană, în timp ce alta a fost de acord: ”Nu era fericit în relație și era stresat să rămână în ea”.

Unii utilizatori de pe Reddit au observat prin postările femeii că și-a înșelat iubitul - și au spus că aceasta este principala problemă.

"L-ai înșelat. Și de când apar erupțiile de fiecare dată când este cu tine? Momentul nu este întâmplător", a spus cineva.

Citește și: Un bărbat a ajuns acasă și a mers să-și vadă câinele, însă altceva se afla în patul patrupedului. Ce era în locuință

Relația dintre Lia și Petru complică tot mai mult situația ▶ Vezi episoadele noi Lia - Soția soțului meu în AntenaPLAY