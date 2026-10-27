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Un avion cu 150 de pasageri s-a întors din zbor după ce o însoțitoare de bord a văzut un mesaj pe telefonul unui călător

Un avion cu 150 de pasageri s-a întors din zbor după ce o însoțitoare de bord a văzut un mesaj alarmant pe telefonul unui pasager.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 13:17 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 13:21
Ce a văzut însoțitoare de bord pe telefonul bărbatului a dus la o aterizare de urgență | Shutterstock
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Un zbor al companiei United Airlines cu destinația New Jersey s-a întors sâmbătă la Las Vegas din cauza unui mesaj de pe telefonul unui pasager.

Acesta ar fi fost văzut la timp de o însoțitoare de bord, care a atras un semnal de alarmă, scrie People.

Zborul United 1681 transporta 150 de pasageri și 6 membri ai echipajului de la Aeroportul Internațional Harry Reid către Aeroportul Internațional Newark Liberty pe 24 octombrie.

În timpul zborului, o însoțitoare de bord a observat cum un pasager a trimis mesaje care făceau referire la preluarea controlului asupra aeronavei, potrivit CBS News.

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Un avion cu 150 de pasageri s-a întors din zbor după ce o însoțitoare de bord a văzut un mesaj pe telefonul unui călător

După ce a văzut mesajul alarmant, însoțitoare de bord nu a interacționat cu pasagerul. În schimb, l-a alertat imediat pe pilot, scrie ABC News.

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„Însoțitoarea de bord l-a văzut în timp ce trimitea mesaje în care spunea că urmează să deturneze aeronava. M-au sunat. Am intrat în procedură de izolare și ne-am întors la Vegas,” i-a spus pilotul cursei unui controlor de trafic aerian la scurt timp după decolare, potrivit CBS News.

Când controlorul a întrebat dacă pasagerul e cooperant sau imobilizat, pilotul a spus că pasagerul „nu e imobilizat” deoarece „nu bănuiește nimic”.

Din fericire, strategia folosită de pilot a funcționat. Pasagerul nu a reacționat până la aterizarea de urgență în Las Vegas.

„Zborul United Airlines 1681 s-a întors în siguranță pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas în jurul orei locale 23:05, sâmbătă, 24 octombrie, după ce echipajul a raportat o perturbare cauzată de un pasager,” a declarat Administrația Federală a Aviației într-un comunicat.

După revenirea cu succes la Las Vegas, toți pasagerii care au fost debarcați din avion. Ei și aeronava au fost supuși unei inspecții amănunțite, au precizat autoritățile.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Las Vegas a intervenit la aeroport și l-a arestat pe Dante Milne, în vârstă de 25 de ani. Acesta e suspectat de lansarea de amenințări sau transmiterea de informații false privind acte de terorism, scrie PEOPLE.

Avionul nu a putut ateriza imediat

Pentru a evita o potențială situație tensionată, echipajul de la bord a urmat un protocol strict. Însoțitoare de bord nu a interacționat cu Milne după ce a văzut mesajul. În schimb, a alertat pilotul, care putea anunța controlor de trafic din aeroport.

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După ce a fost avertizat despre mesajele pasagerului, pilotul a informat controlul de trafic aerian că aeronava era încă „mult peste greutatea maximă admisă” și că trebuia să consume o parte din combustibil înainte de a putea ateriza.

O aterizare cu o greutate depășită poate pune o presiune suplimentară pe trenul de aterizare și pe anumite componente ale structurii avionului.

În unele cazuri, aeronavele deversează combustibil sau zboară mai mult timp pentru a consuma din combustibil înainte de a efectua o aterizare neplanificată, pentru a evita eventuale avarii. Traseele de zbor arată că aeronava a efectuat 2 bucle înainte de a se întoarce pe aeroportul din Las Vegas.

De asemenea, United Airlines a confirmat că zborul s-a întors pentru a „remedia o potențială problemă de siguranță”. Cursa a fost amânată pentru a 2-a zi din cauza depășirii timpului legal de lucru al echipajului.

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