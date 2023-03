Un bărbat a ajuns acasă și a mers să-și vadă câinele, însă altceva se afla în patul patrupedului. Ce era în locuință

Bărbatul din statul Arizona a intrat în propria locuință și când a vrut să-și vadă cățelul a observat că în patul patrupedului era un râs. Americanul a anunțat autoritățile cu privire la prezența unui animal sălbatic în casă, însă până la venirea acestora râsul a părăsit proprietatea de bună voie.

Totuși, bărbatul a apucat să fotografieze felina în toată splendoarea ei. Acesta a bănuit că râsul a intrat în locuință pe ușa câinelui, care era descuiată.

Imaginile au fost publicate pe Twitter de reprezentanți ai departamentului care se ocupă de salvarea animalelor:

„Un râs se odihnește pe un pat de câine într-o casă din San Manuel. Proprietarul locuinței, care a găsit felina la întoarcerea de la serviciu, bănuiește că a intrat pe o ușă pentru câini descuiată. Râsul a scăpat înainte de sosirea unui ofițer. Nu vă ocupați singuri de animalele sălbatice prinse/vătămate”, se arată în postare.

A bobcat lounges on a dog bed in San Manuel home Mon. The homeowner, who found it upon returning from work, suspects it entered through an unlocked doggie door. The bobcat escaped before an officer arrived. Don’t handle entrapped/hurt wildlife yourself. Call 623-236-7201 ASAP. pic.twitter.com/zcQFD4m08h