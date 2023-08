Un bărbat a dat alertă pe plaja din Corbu, după ce a făcut o descoperire tulburătoare. Ce au adus valurile la mal

O descoperire de zile mari a avut loc pe plaja sălbatică de la Corbu, Constanța. Un turist s-a speriat de ce a găsit pe nisip și a alertat imediat autoritățile. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Mai mulți turiști care se aflau pe plaja Corbu, din județul Constanța, au sesizat trupul neînsuflețit al unui delfin pe nisip, potrivit Cancan. Speriat, unul dintre aceștia a sunat de două ori la Poliție. Ce s-a întâmplat mai departe!

Foto | Ce s-a întâmplat cu mamiferul găsit pe plaja Corbu

Se pare că trupul mamiferului ar fi fost adus la mal, pe nisip, de valuri. Una dintre persoanele aflate pe plajă a luat imediat legătura cu autoritățile, pentru ca delfinul mort să fie preluat de o echipă specializată.

Potrivit informațiilor furnizate de această persoană pentru Cancan, trupul delfinului ar fi fost eșuat de ore bune pe plajă, iar, până la transmiterea mesajului, nimeni nu ar fi intervenit să îl ridice.

Între timp, bărbatul contactase și un ONG, care i-ar fi transmis că se cunoaște, deja, situația și că ar urma să vină a doua zi un reprezentant al Rezervației Deltei Dunării:

„Caz revoltător! La Plaja Corbu, un delfin eșuat de câteva ore! Am sunat la Poliție de două ori. Am primit numărul de telefon de la agenție. Am sunat, apoi, la un ONG care mi-au spus că știu de situație și că vine cineva de la Rezervația Deltei Dunării mâine. Am mai sunat încă o dată la 112 și mi-au spus că îmi dau un număr de telefon de la cei care se ocupă. Le-am spus că am sunat, iar abia atunci mi-au făcut legătura cu Poliția. Nici până în momentul când trimit mesajul nu a venit nimeni.”, este mesajul primit de Cancan.

Aici imagini cu trupul neînsuflețit al delfinului adus pe plaja Corbu de valurile mării:

Nu este prima dată când valurile aduc pe litoralul românesc trupurile neînsuflețite ale delfinilor

Nu este prima dată când valurile aduc la mal trupurile neînsuflețite ale delfinilor. Autoritățile române au fost sesizate de turiști și de alți delfini găsiți morți pe nisip. De exemplu, pe o plajă din Constanța, mai mulți oameni care au găsit trupul neînsuflețit al unui mamifer l-au acoperit cu un cearșaf până la venirea autorităților.

Abia după câteva ore, delfinul mort ar fi fost ridicat de biologi. În luna iunie 2023, turiștii au descoperit trupul unui alt delfin zăcând pe o plajă din stațiunea Mamaia.

