Cât costă o noapte de cazare în hotelul-cartof, care are o singură cameră. Imagini din interiorul său

Turiștii pasionați de experiențe neobișnuite pot sta acum într-un cartof uriaș, echipat cu un pat, un șemineu, o baie și alte accesorii.

Hotelul Big Idaho Potato este singurul hotel, sub formă de cartof, din lume, măsurând opt metri și jumătate lungime, aproape patru metri lățime și trei și jumătate metri înălțime, scrie The U.S. Sun.

