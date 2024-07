Un bărbat a descoperit o cameră secretă în casa lui și când a deschis ușa ca să vadă ce e în interior a tras o sperietură de zile mari. Omul a fost la un pas să ajungă la urgențe, la spital.

Un om și-a cumpărat o casă și la scurt timp după achiziție s-a mutat în ea și a început s-o exploreze. A descoperit cameră secretă și, curios din fire, a vrut să vadă ce este în ea. Sperietura lui a fost atât de mare încât a fost la un pas să ajungă la urgențe. Întâmplarea a ajuns pe internet și nu puțini au fost cei care s-au mirat de ceea ce a putut să descopere omul.

Un bărbat a descoperit o cameră secretă în casa lui, dar când a deschis-o a încremenit de spaimă. Peste ce a putut să dea

Aceasta este situația prin care a trecut un bărbat care și-a cumpărat o casă. După ce a terminat formalitățile cu actele, acesta s-a mutat și a început să facă ordine și curățenie. În timp ce explora noua locuință, nu mică a fost surpriza omului atunci când a descoperit o ușă secretă, închisă cu 20 de șuruburi mari. Având o asemenea imagine în față, omul a început să fie din ce în ce mai curios să descopere ce se află în spatele ușii.

După numeroase eforturi, omul a deschis ușa și a fost la un pas să ajungă la urgențe, la spital, din cauza sperieturii pe care a tras-o. Motivl? Când ușa s-a deschis, bărbatul a dat cu ochii de ceea ce părea să fie un „omuleț verde” bizar, cu cusături pe față. Era vorba despre o sperietoare de ciori.

„Am scăpat tot ce aveam în mână, am căzut și aproape că am făcut pe mine de frică, nu mi-am mai putut coordona mișcările”, a spus el, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După ce și-a mai revenit puțin din imensa surpriză, omul s-a uitat mai atent și a realizat că avea în față un costum de Halloween, complet inofensiv. Cel mai probabil, fostul proprietar al locuinței a dorit să facă o farsă următorului proprietar.

Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții de la internauții care s-au amuzat copios: „Aș fi murit”, „Cred că cineva s-a amuzat copios”, „Să ai răbdare să faci așa ceva, ăsta da umor”, „Eu am pățit ceva similar. Am cumpărat o casă și un dormitor avea o ușă de acces către acoperiș. Am decis să merg pe acoperiș și m-am speriat când am văzut acolo un scaun cu o păpușă pe el. După mi-am trimis toți membrii familiei, ca să se sperie și ei, ca mine”.