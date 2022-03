Un bărbat a fost părăsit de soție fiindcă lăsa vasele murdare lângă chiuvetă. El i-a dat dreptate când a înțeles ce însemna gestul

De cele mai multe ori, divorțul apare atunci când doi parteneri nu se pot împăca sau nu pot trece peste anumite greșeli sau situații tensionate. Sunt și cazuri când iubirea dispare și cei doi se simt străini unul față de celălalt. Totuși, un bărbat a dezvăluit că soția lui a divorțat de el fiindcă avea obiceiul de-a lăsa vase murdare lângă chiuvetă și, în mod surprinzător, i-a dat dreptate. Motivul este unul de-a dreptul uluitor.

Un bărbat a dezvăluit că soția lui a divorțat de el fiindcă lăsa vase murdare lângă chiuvetă

Matthew Fray din Ohio (Statele Unite ale Americii) și-a luat inima în dinți și a dezvăluit faptul că, în urmă cu ceva timp, soția lui a ales să divorțeze de el, fiindcă nu mai suporta faptul că omul lăsa vasele murdare lângă chiuvetă. În spatele acestui gest extrem de simplu se ascundea, de fapt, ceva mult mai grav.

Deși inițial a crezut că motivul divorțului este ridicol și deloc rezonabil, după niște ani omul a înțeles că femeia a avut dreptate, fiindcă în spatele unui gest simplu, de-a lăsa vasele murdare, se ascundea ceva mult mai serios și grav.

Era ziua în care împlinea 34 de ani atunci când soția l-a anunțat că îl părăsește și pleacă împreună cu fiul lor.

„Ce lucru cumplit am făcut, mai exact? Aveam obiceiul de-a lăsa vasele murdare lângă chiuvetă. Lăsam mereu farfurii la câțiva centimetri de chiuvetă. Ocazional lăsam și hainele peste tot, fără să le pun în coșul de rufe sau în dulap. Am crezut că, după 12 ani de relație, supărarea ei e nejustificată, fiindcă totul avea legătură cu câteva mici treburi casnice pe care eu nu le făceam niciodată.

Abia după ceva timp am înțeles totul și i-am dat dreptate. Nu era vorba despre vasele în sine și nici despre hainele lăsate peste tot. Era vorba, de fapt, despre ceea ce spuneau și transmiteau gesturile mele față de ea, despre ceva mult mai grav.

Mă ambiționam să nu aloc câteva secunde în plus ca să pun vasele în mașina de spălat sau în chiuvetă, era mai important să fac ce vreau eu, nu ce îmi spune ea. Practic, câteva secunde de confort erau mai importante decât ea. Nu am realizat faptul că, încet si sigur, o îndepărtez de mine și o pierd, arătându-i că nu merită să îi ascult micile dorințe din viața de zi cu zi. Am fost prea încăpățânat și egoist ca să văd imaginea de ansamblu și ceea ce transmiteau gesturile mele, de fapt. De ce? Fiindcă în mod greșit am crezut că dacă s-a căsătorit cu mine și a depus un jurământ, atunci ea va accepta orice și va face ce vreau eu”, a mărturisit bărbatul pe blogul său personal, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Oameni din întreaga lume i-au citit confesiunea și i-au lăudat sinceritatea, spunând că este o adevărată lecție de viață.

Azi, bărbatul este life coach și oferă sfaturi despre viață, relații și căsnicii, pentru a-i ajuta pe alții să înțeleagă lucrurile mai bine și să prevină astfel de situații.

