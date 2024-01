Un bărbat a găsit un câine abandonat cu un bilet prins la zgardă. Când l-a citit, omul a izbucnit în lacrimi. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

Un bărbat a găsit un câine abandonat, ce avea un bilet prins la zgardă. A izbucnit în lacrimi când a citit mesajul

În timp ce se afla pe un drum aglomerat și ticsit cu mașini, din Jalan Canning Estate, în Ipoh (Malaysia), un bărbat pe nume Lionel Keith Vytialingama observat un câine singur, care privea speriat în jur. I s-a făcut milă de el, așa că a decis să se oprească și să ia animalul de acolo. L-a băgat la el în mașină și a realizat cât de norocos a fost câinele fiindcă nu îl lovise nicio mașină până atunci. Abia când a băgat animalul în mașină, Lionel a observat că la zgarda patrupedului se află un bilet.

Curios, omul a luat bucata de hârtie și a citit-o, iar mesajul l-a făcut pe acesta să izbucnească imediat în lacrimi.

„Ham! Bună! Mă numesc Siggy și sunt cel mai iubitor și atent câine pe care l-ai văzut vreodată. Stăpânului meu îi pare rău că a trebuit să mă lase aici, dar pur și simplu nu mai poate avea grijă de mine. Îmi pare foarte rău de asta, și sunt sigur că și lui. Te rog, ia-mă acasă. Te rog, lasă-mă să fac parte din familia ta. Te rog, iubește-mă. Am cinci ani, nu am fost castrat. Sunt foarte drăguț. Nu am mușcat pe nimeni, niciodată! Sunt un bun câine de pază și stau toată ziua în fața ușii, lătrând la oricine va veni prea aproape de ușa ta. Și am să latru până îmi vei spune tu să tac sau până voi descoperi că e vorba despre o persoană cunoscută. Pot să fac și câteva trucuri chiar! Sper să mă acceoți. Cu drag și niște lătrături, Siggy”, scria pe biletul găsit de bărbat la zgarda câinelui, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Emoționat, omul cu greu și-a mai putut stăpâni lacrimile de emoție. Câinele a rămas în familia celui care l-a găsit și duce astăzi o viață fericită. Povestea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii.