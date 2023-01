Un bărbat a intrat într-o biserică bântuită și ceea ce a urmat i-a dat fiori. Fenomenul paranormal a fost filmat

Un vânător de fantome a decis să exploreze o biserică despre care se spunea că este bântuită. A filmat totul și ceea ce a descoperit i-a dat fiori. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Un bărbat a filmat o activitate paranormală, la scurt timp după ce a intrat într-o biserică bântuită

Andy Pollard este un vânător de fantome din Yorkshire, Marea Britanie. Ori de câte ori are ocazia, omul explorează locuri despre care se crede că ar fi bântuite sau care ar prezenta activitate paranormală. De curând, bărbatul a decis să meargă la Kirkstall Abbey, o mănăstire cisterciană din orașul Leeds, în West Yorkshire. Aceasta a fost fondată în anul 1152 și este în prezent o atracție turistică.

Vânătorul de fantome s-a apucat să exploreze clădirea bisericii într-o după amiază din luna ianuarie și a luat cu el și un detector de câmp magnetic. La un moment dat, luminile LED ale dispozitivului au început să se aprindă, înregistrând astfel existența unor câmpuri electromagnetice, chiar în preajma lui. Potrivit acestuia, în acest loc el a putut înregistra cea mai puternică activitate paranormală din toată cariera lui.

Andy Pollard a devenit vânător de fantome în 2003, după moartea tatălui său.

„Am ajuns într-o după amiază în acest loc, încă era lumină afară. A fost prima mea vizită la această biserică și nu am fost dezamăgit. După ce am aruncat un ochi în jur am început să fac investigații în capelă. Aici am descoperit cea mai puternică activitate paranormală din totdeauna. Locul nu are cabluri, fire sau vreo sursă de electricitate în apropiere, așa că în mod sigur este vorba despre activitate paranormală. Am reușit să înregistrez anumite sunete, unele care chiar seamănă cu o voce umană ce îmi cere să plec de acolo”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Omul a filmat tot ce s-a întâmplat la biserica bântuită și imaginile le-a publicat pe YouTube. Acestea au devenit virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

Vânătorul de fantome susține că intenționează să mai revină la mănăstirea Kirkstall Abbey, pentru a explora mai mult fenomenul paranormal pe care l-a descoperit.

