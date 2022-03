Doi soți au simțit că ceva paranormal se întâmplă noaptea în casă, așa că au montat camere de filmat. Ce au descoperit

Întâmplarea prin care au trecut cei doi a făcut rapid înconjurul lumii și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților. Practic, când tinerii au început să simtă că ceva anormal se petrece în locuința lor, au decis să monteze o cameră de filmat și, când au privit imaginile, au avut parte de o surpriză de proporții.

Doi tineri au montat o cameră de filmat și când au privit imaginile au descoperit ceva paranormal

Aceasta este incredibila situație prin care au trecut Joey și Amy Radke din Shakopee, Minnesota (Statele Unite ale Americii). În urmă cu doi ani, cuplul s-a mutat într-o casă nouă, ignorând zvonurile despre faptul că locuința ar fi bântuită. În tot acest timp, viața lor a fost una cât se poate de normală. Totuși, în luna martie a acestui an, cei doi tineri au început să aibă senzația că ceva paranormal se petrece în casa lor.

Nu au știut despre ce este vorba mai exact, dar intuiția și dorința de-a afla ce se petrece i-a făcut să își monteze o cameră de supraveghere în dormitor. Când au privit imaginile surprinse au făct o descoperire complet neașteptată, ce le-a dat fiori.

Potrivit acestora, în filmare au putut distinge ceea ce părea să fie o siluetă umană, îmbrăcată într-o cămașă de noapte. Surprinși și totodată bulversați de această activitate paranormală, Joey și Amy Radke au publicat imaginile pe internet și nu a durat mult până ce acestea au devenit virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

Ulterior, cei doi au decis să cerceteze mai mult istoria casei și au ajuns la concluzia că, cel mai probabil, în imagini ar putea să fie „spiritul unei femei bătrâne care a murit în această casă în urmă cu ceva timp”. Potrivit cuplului, aceasta a fost resuscitată de către paramedici chiar în timp ce se afla în cămașă de noapte, înainte de-a deceda.

„Filmarea pare desprinsă dintr-o emisiune dedicată activității paranormale. Când am văzut totul m-am speriat și nu mi-a venit să cred. Am arătat totul cumnatului, soția mea nu vrea să discute despre asta. Am aflat ulterior că o femeie a murit chiar în dormitorul nostru, în urmă cu câțiva ani. Persoana care ne-a vândut casa ne-a avertizat că s-ar putea să fie locuința bântuită, dar nu l-am luat în seamă. Abia acum, de curând, după ce am descoperit imaginile, am început să fiu mai conștient de ceea ce se întâmplă”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Filmare a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții în rândul internauților. Unii au fost de părere că familia ar trebui să se mute, în timp ce alții au spus că este un trucaj sau o simplă iluzie optică.

