Un bărbat a vrut să arunce covorul vechi, dar a descoperit sub el o scrisoare veche de aproximativ 100 de ani

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat atunci când a dorit să arunce vechiul covor și să pună unul nou. Pe podea a găsit o scrisoare veche și când a deschis-o nu mică i-a fost surpriza atunci când a realizat peste ce dăduse, de fapt.

Omul și soția lui au cumpărat casa bunicii femeii și au decis, la momentul potrivit, să o renoveze. Nu bănuiau atunci că vor avea parte de o surpriză de proporții. Au aruncat obiectele vechi și ponosite și, când a venit rândul covorului, au descoperit sub el o scrisoare veche.

Bărbatul a deschis plicul și a fost uimit de mesajul citit. Biletul era, de fapt, de la un soldat american trimis din Franța, în anul 1917, către mama lui.

„Draga mea mamă. Îți scriu doar câteva rânduri ca să știi că sunt bine, sunt în regulă. Vremea este bună. Nu prea am ce să îți scriu. Scrie cât de des poți tu. Cu dragoste, G. M. Parker, Franța”, a fost o parte din mesajul ce nu a putut fi descifrat în totalitate din cauza hârtiei erodate de timp, arată cei de la mirror.co.uk.

Inițial, bărbatul a crezut că este vorba despre o scrisoare de la o rudă îndepărtată, dar ulterior a descoperit că scrisoarea aparținea, de fapt, fostului proprietar al casei. Uimit de cele aflate, omul a pozat scrisoarea veche și a publicat totul pe o platformă celebră. Imaginea a făcut senzație și s-a viralizat rapid și oameni din întreaga lume au reacționat și au lăsat comentarii.

„Am găsit această scrisoare în care pe care am cumpărat-o de la bunica soției mele. Era sub covor. Femeia a locuit aici din 1962 și am găsit numeroase obiecte vechi, am presupus că și scrisoarea provine de la o rudă din familia sa. S-a dovedit că e vorba despre un bilet adresat foștilor proprietari, deci scrisoarea are 100 de ani. Ce nebunie!”, a dezvăluit bărbatul pe Reddit.

