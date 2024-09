Un bărbat care avea dureri de cap a crezut că are o simplă răceală. Când a ajuns la spital, medicii i-au dat un diagnostic crunt

Un bărbat a început să aibă dureri de cap, dar s-a gândit că nu e nimic grav, ci că este răcit. Când a ajuns la spital, medicii i-au dat un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața.

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut un bărbat, la doar câteva luni după nuntă. Omul a început să aibă dureri de cap și să se simtă rău, dar a crezut că este vorba doar despre o simplă răceală. Când a văzut că migrenele nu îi trec, acesta a mers la spital pentru analize, însă medicii i-au dat un diagnostic extrem de dur, ce i-a schimbat viața.

Adam Chapman în vârstă de 43 de ani din Marea Britanie a început într-o zi să aiă dureri de cap. Fiindcă era în luna decembrie, omul s-a gândit că nu este vorba despre ceva grav ci, cel mai probabil, despre o răceală sezonieră.

Atunci când a început să se simtă din ce în ce mai rău și atunci când a observat faptul că durerile de cap nu îi mai trec, britanicul a decis să meargă la spital. Acolo, după numeroase analize și investigații, a ieșit la iveală un diagnostic extrem de dur și dureros: omul avea o tumoră la creier.

Adam Chapman a început să facă radioterapie și alte tratamente specifice și a fost supus totodată și unei operații de extirpare a tumorii.

Din păcate, pacientul a observat faptul că i-a fost afectată memoria și cogniția și în timpul operației a suferit chiar și un accident vascular cerebral.

„Am crezut că durerile de cap nu sunt grave, le-am lăsat pe seama stresului de la muncă, a oboselii și a sezonului de răceli și gripe. Am început să am gândurile din ce în ce mai neclare și parcă nimic nu mai avea sens. Am început să simt că pierd controlul creierului și al corpului”, a mărturisit bărbatul, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Înainte de boală, tatăl din Worcester (Marea Britanie) obișnuia să meargă la sală de cinci ori pe săptămână și chiar alerga la maraton. Acum, după diagnosticul primit, omul nu mai poate face aceste lucruri, dar încearcă să se păstreze cât mai optimist cu putință. Omul a ales să își facă publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a demonstra că în spatele unor simptome aparent banale se pot ascunde boli grave.