Un bărbat cu detector de metale a descoperit o comoară impresionantă, veche de 3000 ani. Nu e prima dată când găsește un tezaur

Un bărbat cu un detector de metale a descoperit o comoară impresionantă, veche de 3000 de ani, la 2 ani după ce a găsit un alt tezaur important.

Un căutător de metale a dezvăluit descoperirea sa „cu adevărat extraordinară” a unui alt tezaur din Epoca Bronzului în Scoția.

Mariusz Stepien a găsit cea mai recentă colecție de comori vechi de 3.000 de ani, într-un loc situat la 11 kilometri de locul în care a descoperit Tezaurul din Peebles în urmă cu 2 ani, scrie BBC News.

Denumite Tezaurul Blyth, artefactele datează din Epoca Bronzului Târziu, între 1150 î.Hr. și 850 î.Hr.

Stepien a vorbit recent despre cum a reușit să descopere 2 comori inedite, vechi de mii de ani, în doar 2 ani.

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Un bărbat cu detector de metale a descoperit o comoară impresionantă, veche de 3000 ani

Cea mai recentă comoară include 2 capete de topor din bronz și matrițe din lut folosite pentru a realiza unele dintre figurinele din bronz din Tezaurul din Peebles din apropiere.

Tezaurul include, de asemenea, un lingou complet de cupru, despre care se spune că e primul de acest fel găsit în Scoția, scrie The Independent.

Excavațiile efectuate de arheologi au scos la iveală ulterior o veche gorgană din piatră.

Tezaurul Blyth a fost descoperit inițial în 2022, dar a fost adus acum la Centrul de Colecții al Muzeelor Naționale din Edinburgh pentru conservare și analiză.

Expertii speră că analiza lingoului ar putea indica sursa geografică a metalelor utilizate în fabricarea obiectelor din bronz din ambele tezaure.

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„Aceasta e una dintre acele descoperiri arheologice clasice care inițial nu pare mare lucru, dar e de fapt cu adevărat incredibilă și are multe povești de spus,” a declarat dr. Matthew Knight, curator pentru colecțiile din Epoca Bronzului la NMS.

„E extrem de rar ca materialele matrițelor să supraviețuiască, așa că e o descoperire specială în sine,” a continuat expertul. „Dar proximitatea și relația cu Tezaurul din Peebles o fac cu atât mai extraordinară.”

Mariusz Stepien a spus că așteaptă cu nerăbdare să vadă ce ar putea dezvălui cercetările ulterioare despre ambele tezaure.

„Când am descoperit prima dată Tezaurul Blyth, am fost încântat că am găsit mai multe materiale din Epoca Bronzului într-o zonă despre care știam deja că e semnificativă din punct de vedere arheologic,” a declarat Stiepen. „În acea etapă, nu aveam nicio idee cât de importantă s-ar putea dovedi a fi descoperirea.”

Bărbatul a descoperit 2 comori în mai puțin de 2 ani

Tezaurul din Peebles include un ham complet de cal descoperit de Stepien. Arheologii au excavat ulterior o sabie aflată încă în teacă, curele, catarame, inele, ornamente și capace pentru axul carului de luptă.

Conform legislației scoțiene, descoperirile arheologice făcute în Scoția trebuie să fie raportate la Unitatea Treasure Trove, cu sediul la NMS, unde sunt înregistrate și evaluate.

Descoperirile semnificative pot fi revendicate în numele Coroanei și alocate muzeelor prin sistemul Treasure Trove, unde pot fi conservate și puse la dispoziția publicului, scrie The Standard.

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„Având în vedere că am descoperit anterior Tezaurul din Peebles, e destul de extraordinar să mă gândesc că 2 descoperiri pe care le-am făcut atât de aproape una de cealaltă ar putea fi conectate,” a dezvăluit Stepien, scrie The Independent. „Să găsești ceva e un lucru, dar să vezi volumul de muncă depus pentru înțelegere, conservare și cercetare a fost o parte cu adevărat interesantă din întreaga experiență.”

„Sunt foarte bucuros că am putut avea un mic rol în acest proces și aștept cu nerăbdare să văd ce pot dezvălui cercetările și conservările ulterioare despre ambele tezaure și, în cele din urmă, despre oamenii care le-au creat,” a continuat Stepien.