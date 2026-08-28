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Monumentul mai vechi decât Stonehenge care poate schimba istoria. Cum a rămas ascuns în Europa până acum

Experții au descoperit un monument mai vechi decât Stonehenge, care ar putea schimba istoria din Europa Centrală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 13:53 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 14:29
Monumentul a fost construit înainte de Stonehenge | Shutterstock
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Experții au dezvăluit descoperirea unui nou monument ridicat de strămoșii europenilor, într-o zonă în care au găsit și coarne de animale, înhumări umane și o aliniere cu sistemul solar sugerează.

Arheologii din Cehia au descoperit recent o structură aproape circulară în apropiere de Chleby, în regiunea Boemia Centrală, scrie IFL Science.

Monumentul ar fi fost ridicat în urmă cu 6.500 de ani, cu peste 1.000 de ani înainte de începerea construcției Stonehenge.

În plus, situl nu seamănă cu nimic descoperit până acum în acea zonă.

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Monumentul mai vechi decât Stonehenge care poate schimba istoria

„Structurile circulare sunt complet necunoscute în regiunea noastră pentru această perioadă, ceea ce face deja ca situl să fie unul excepțional. Dar, când am început să analizăm în detaliu poziționarea intrărilor, a devenit clar că dispunerea lor nu era întâmplătoare,” a declarat Petr Kristuf, cercetător de la Universitatea din Boemia de Vest din Pilsen.

„Geometria lor creează un sistem care făcea posibilă observarea celor mai importante momente ale ciclurilor Soarelui și Lunii,” susține Kristuf.

Cercetătorii cred că structura îngropată reprezintă un exemplu de arheoastronomie, o tradiție prin care oamenii preistorici urmăreau și celebrau mișcările Soarelui și ale Lunii.

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Se pare că monumentul avea 2 puncte principale de observație. Unul era asociat cu pozițiile extreme ale Lunii pe orizont în timpul ciclului său de aproximativ 18 ani, în timp ce al 2-lea era legat de răsăritul Soarelui la solstițiul de vară și de apusul acestuia la solstițiul de iarnă.

E o dispunere similară cu cea întâlnită la Stonehenge. Dacă stai în centrul cercului de piatră în cea mai lungă zi a anului și privești spre nord-est, Soarele răsare chiar lângă Heel Stone, iar razele sale ajung pe piatra altarului.

Stonehenge urmărește și mișcările Lunii, folosind cele 4 pietre ale sale, cunoscute drept Station Stones, pentru a marca marele repaus lunar. Acesta e momentul care apare aproximativ o dată la 18.6 ani, când Luna răsare și apune în cele mai extreme poziții nordice și sudice de pe orizont.

În ciuda acestor asemănări, e puțin probabil ca oamenii care au construit cele 2 monumente să se fi inspirat direct unii de la ceilalți. Cele 2 structuri se află la peste 1.000 de kilometri distanță, fiind despărțite de Canalul Mânecii și de multe secole.

Monumentul ar fi fost folosit pentru ritualuri importante

La situl din Cehia, rămășițele de animale reprezintă o parte importantă a descoperirilor, la fel ca la Stonehenge.

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Arheologii au descoperit cranii și coarne de taur la intrările în șanțuri, care par să fi fost folosite ca un fel de decorațiuni cu semnificație simbolică.

„Presupunem că acestea ar fi putut decora inițial porți monumentale care duceau în interiorul incintei. Cultul taurului era un simbol religios important în rândul primelor comunități agricole și e cunoscut din numeroase zone ale Europei preistorice,” susține arheologul Jan Turek, implicat în cercetare din partea Universității Caroline, tot din Cehia.

Printre descoperiri s-au numărat și oase umane. Totuși, se pare că rămășițele celor aproximativ 18 persoane găsite aici au fost îngropate treptat, pe o perioadă îndelungată. Cercetătorii sugerează că acest lucru ar putea indica faptul că situl a fost utilizat succesiv de diferite culturi, care aveau relații diferite cu monumentul.

„În timp ce Stonehenge a trecut prin perioade repetate de reutilizare și e asociat în continuare, de exemplu, cu druizii celți, primele rezultate de la Chleby sugerează o evoluție opusă. Până în Epoca Fierului, monumentul pare să-și fi pierdut definitiv semnificația inițială. Șanțul a fost umplut treptat, iar pe locul fostului sanctuar a fost construită o așezare obișnuită,” susține Kristuf.

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