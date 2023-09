Un bărbat a invitat o tânără la restaurant și totul părea să meargă bine, până când ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Tânărul a fost bulversat atunci când a văzut ce a putut să facă femeia, fără pic de reținere.

Se spune că o cină este o ocazie perfectă pentru a ieși la o primă întâlnire cu cineva. Totuși, un bărbat a trecut printr-o situație neașteptată, pe care în mod sigur nu o va putea uita prea curând. Se afla la restaurant alături de o tânără atunci când ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Gestul femeii, făcut fără pic de reținere, l-a lăsat fără cuvinte. Supărat, aceasta a dezvăluit pe internet prin ce situație a putut să treacă, în timpul întâlnirii.

Un bărbat se afla la restaurant, la o întâlnire cu o tânără, atunci când ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce a putut să facă femeia, fără pic de reținere

Aceasta este situația deloc plăcută prin care a trecut un bărbat în vârstă de 20 de ani, atunci când a decis să o invite în oraș pe Maria, o tânără din anturajul colegilor săi de la facultate. Totul a fost bine la început, însă de îndată ce a venit mâncarea ceva complet neașteptat s-a întâmplat și bărbatului nu i-a venit să creadă că asistă la o asemenea scenă.

După cele întâmplate, acesta și-a luat inima în dinți și a povestit totul pe o celebră platformă online.

„M-an tuns, mi-am luat niște haine noi și eram chiar entuziasmat. La începutul întâlnirii am fost amândoi puțin stânjeniți, dar apoi ne-am mai relaxat și am început să ne simțim mai bine în pielea noastră. Mi-a părut o fată plăcută, cu care ai ce să vorbești. De îndată ce a venit mâncarea s-a dus toată magia, fiindcă am realizat că ea mestecă alimentele cu gura deschisă. Acest lucru mă enervează din plin și mereu a fost ceva deranjant pentru mine, ca o fixație a mea. Nu pot să trec peste așa ceva, efectiv. Când eram mic tata obișnuia să mănânce așa și am rămas marcat, plecam de la masă ca să nu îl mai aud. Dara fata asta nu doar că mesteca mâncarea cu gura deschisă, dar mai și plescăia cu sunete puternice, mâncând de parcă n-a mai văzut mâncare de trei săptămâni, sorbind și scoțând tot felul de sunete.

Am rugat-o frumos să mănânce cu gura închisă, ca să nu mai facă atâta gălăgie când mănâncă. S-a supărat, dar și-a cerut scuze. I-am zis că e în regulă și că e vorba despre o fixație a mea din copilărie. N-a durat mult și a început să facă la fel, după nici un minut. I-am făcut observație, dar mi-a zis să îmi văd de treburile mele, căci ea vrea să își savureze mâncarea. M-am ridicat de la masă, am plătit pentru partea mesa de consumație și am ieșit din restaurant. A doua zi, un prieten comun m-a sunat și mi-a zis că sunt un om rău și că Maria a plâns. I-am zis ce s-a întâmplat, dar a dat vina tot pe mine”, a dezvăluit tânărul pe Reddit, arată cei de la mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate tânărului și au dezvăluit prin ce alte situații neobișnuite au trecut atunci când se aflau la o întâlnire.