Clientul a comandat și apoi a primit nota de plată. Nu i-a venit să creadă ce a putut să scrie chelnerul

Un bărbat și-a comandat ceva de mâncare, un desert și ceva de băut, apoi a cerut nota de plată. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut ce a scris chelnerul, de fapt.

Atunci când mergi la restaurant te aștepți să ai parte de o servire cât mai bună și, la final, după ce privești nota de plată, decizi dacă vrei să oferi un bacșiș sau nu. Un bărbat însă a avut parte de o surpriză cu totul și cu totul neașteptată.

Un bărbat a comandat mâncare și ceva de băut, dar când a privit nota de plată nu i-a venit să creadă ce a putut să scrie chelnerul pe hârtie

Bărbatul a deci să ia mmasa în oraș și a comandat pui prăjit, carbonara, prăjitură cu înghețată și o limonadă. După ce a terminat de servit cele comandate, clientul a cerut nota de plată, ca să plătească.

Nu mică i-a fost surprizsa atunci când a privit nota de plată și a văzut ce a putut să scrie chelnerul pe hârtie, de fapt.

Citește și: O chelneriță s-a enervat atunci când clienții i-au lăsat un bacșiș de 70 de dolari. Cât aștepta și ce s-a întâmplat

Pe lângă produsele cerute, bărbatul a observat și că, sub lista de produse comandate, este scris un mesaj jignitor, ce figurează cu suma de 15 lire sterline. Se pare că atitudinea clientului a supărat atât de tare chelnerul încât acesta a simțit nevoia să îl „taxeze”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Uimit de cele descoperite pe nota de plată, bărbatul cu pricina a pozat totul și a publicat imaginea pe internet. Așa cum era de așteptat, n-a durat mult și reacțiile nu au întârziat să apară.

Citește și: De ce nu trebuie să înlături din față sau să dai farfuriile în mâna chelnerului, atunci când mergi la restaurant

„Eu și cu soția mea am decis să mergem la restaurant cu ocazia zilei sale de naștere și amândoi am servit niște cocktailuri. N-am reținut numele unuia dintre ele și, când am primit nota, aparent avea nume de înjurătură”, a dezvăluit omul pe Reddit, care a ales să facă haz de necaz după cele întâmplate, arată cei de la mirorr.co.uk.

Imaginile cu nota de plată au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții de la oameni din întreaga lume.

Printr-o situație similară a trecut și o femeie din Melbourne, Australia. Aceasta a decis să ia masa în oraș și să savureze un pahar de vin. A chemat chelnerul și i-a spus ce își dorește să comande, apoi a așteptat să primească cele cerute. După ce a terminat de consumat, clienta a cerut nota de plată.

Nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut ce a putut să scrie chelnerul pe nota de plată. Pe lângă produsele cerute, femeia a observat și că în dreptul sticlei de vin, la care a cerut gheață, este scris și un cuvânt jignitor la adresa clientei. Se pare că dorința femeii de-a servi vinul cu gheață l-a deranjat atât de tare pe chelner încât acesta nu s-a putut abține și s-a referit la femeie ca la o persoană de condiție joasă.