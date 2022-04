Un bărbat și o femeie divorțează și se căsătoresc la fiecare trei ani. Care e motivul bizar pentru care fac asta

Ambii tineri au 32 de ani și sunt din orașul Hachioji. Ei au dezvăluit că își încheie în mod intenționat căsnicia pentru a ocoli o tradiție japoneză. Află din rândurile următoare despre ce este vorba.

În Japonia, cuplurile trebuie să decidă să folosească un nume de familie odată ce se căsătoresc - fie al bărbatului, fie al femeii.

Dar cuplul nu se poate decide asupra numelui de familie pe care să-l aibă după căsătorie, așa că își revocă formal nunta.

„Soțul meu (care era încă iubitul ei la acea vreme) credea că femeile ar trebui să ia numele de familie al soțului lor. Nu am fost de acord cu asta, așa că ne-am certat”, a afirmat femeia, conform The Sun.

Femeia a explicat că nu a vrut să renunțe la numele de familie pentru că era cunoscută printr-o poreclă asociată acestuia.

În 2016, când cei doi s-au căsătorit, au jucat un joc pentru a stabili numele pe care îl vor folosi mai întâi. Soțul ei a câștigat, așa că în primii trei ani i-au folosit numele de familie, iar din 2019 perechea a ulilizat pe numele de familie al femeii.

Dar din cauza unor probleme precum furtul de identitate, cuplul recunoaște că schimbarea numelui le aduce o mulțime de bătăi de cap. Astfel, bărbatul încă poartă numele de familie la serviciu pentru a nu își induce colegii în eroare.

El a spus: „Întotdeauna a trebuit să-mi reamintesc că purtam numele de familie al soției mele”.

