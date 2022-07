Un bărbat și-a cumpărat înghețată, dar când a deschis casoleta a făcut o descoperire neașteptată. Peste ce a dat

Mai ales în timpul verii, atunci când temperaturile cresc considerabil, nimic nu te răcorește mai mult decât un suc rece sau o înghețată. Totuși, un bărbat a trecut printr-o situație complet neașteptată atunci când și-a cumpărat o casoletă de înghețată. Când a deschis-o, omul a făcut o descoperire complet neașteptată, ce l-a lăsat fără cuvinte.

Întâmplarea a avut loc într-un oraș din Marea Britanie, dar imaginile au ajuns pe internet și au făcut rapid înconjurul lumii, stârnind un val puternic de reacții în rândul internauților.

Era o zi ca oricare alta atunci când un bărbat a mers la un supermarket și și-a cumpărat o casoletă de înghețată cu vanilie. Odată ajuns acasă, acesta a deschis cutia și a vrut să se răcorească savurând desertul cumpărat.

Citește și: O tânără și-a cumpărat o rochie de pe internet, dar când a primit coletul a încremenit. Peste ce a putut să dea

Totuși, nu mică i-a fost surpriza atunci când a deschis casoleta și a văzut peste ce a putut să dea. În interior, chiar pe suprafața înghețatei, omul a văzut un contur ce aducea cu bustul unei femei. Amuzat din plin de ceea ce a descoperit, britanicul a pus imediat mâna pe telefon și a pozat totul.

Imaginile au fost apoi publicate pe Twitter și în scurt timp acestea au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții și glume în rândul internauților.

It's that hot in the UK today that I've just opened a fresh tub of Vanilla Ice Cream from @AldiUK and someone has been dipping their boobies into it 🤣 pic.twitter.com/G2ew0tP0mK