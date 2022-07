Un bărbat și-a dus câinele la o frizerie canină, dar când l-a luat înapoi a trăit o surpriză uriașă. Ce s-a întâmplat

Când ai un câine de talie mare, tunsul devine o sarcină destul de dificil de realizat acasă, de către stăpânii animalului. Tocmai de aceea, un bărbat a decis că cea mai bună soluție este aceea de-a duce câinele la o frizerie canină și de-a lăsa îngrijitorii să se ocupe de animal așa cum știu ei mai bine. Totuși, când a văzut cum arăta patrupedul la final, omul a avut parte de o surpriză uriașă.

Un bărbat și-a dus câinele la o frizerie canină, dar a fost uluit când l-a recuperat și a văzut cum arată

Când e vară și temperaturile cresc tot mai mult, nu doar oamenii au de suferit, ci și animalele lor de companie. Văzând că patrupedul său de talie mare are blana mare și că acest lucru îi agravează boala de piele pe care o avea, bărbatul s-a gândit să își ajute patrupedul să treacă mai ușor peste lunile caniculare. A ales să nu facă el asta, ci să ducă animalul la o frizerie canină și să-l lase astfel pe mâna unor îngrijitori specializați în astfel de activități.

Totuși, în absolut niciun moment, bărbatul nu s-a gândit că toată această întâmplare se va transforma într-o situație de neuitat. Omul a povestit totul în detaliu pe o celebră platformă online:

„Are o boală de piele și udatul nu îl ajută să se vindece. În plus, blana îi crește incredibil de repede. Nu am vrut să îl tund așa scurt, dar e necesar, am cerut îngrijitorului să îi dea blana jos ca să aibă câinele mai puține dureri la nivelul pielii”, a explicat omul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După tuns, bărbatul a venit să își ia câinele, dar a trăit o surpriză de proporții atunci când a văzut cum arată patrupedul său. Logan, căci așa se cheamă animalul, nu părea foarte încântat de noua lui tunsoare, iar bretonul lăsat de frizer îl făcea să pară, parcă, extrem de deprimat. Stăpânul s-a amuzat copios când a văzut cum arată Logan și i-a făcut imediat câteva poze, pe care le-a publicat pe internet.

În scurt timp, acestea au devenit virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților. Pentru mulți, pozele au fost un real subiect de glumă și animalul a fost asemănat cu tinerii din curentul emo.

