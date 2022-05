Și-a cumpărat un pui de bulldog, dar la scurt timp după ce l-a adus acasă a făcut o descoperire neașteptată. Ce a aflat tânăra

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Bethany Cupples în vârstă de 21 de ani. Aceasta a decis să cumpere un pui de câine din rasa bulldog francez drept cadou pentru mama ei. Nu a durat însă foarte mult și a descoperit ceva complet neașteptat.

O tânără a cumpărat un câine din rasa bulldog, dar în scurt timp a făcut o descoperire complet neașteptată

Bethany Cupples a dezvăluit faptul că a cumpărat puiul de bulldog francez pentru suma de 600 de lire sterline. Atunci când l-a luat, micul animăluț de culoare neagră avea în jur de cinci săptămâni de viață. I-a pus numele Luna. Toți cei din familie au îndrăgit câinele, însă peste câteva săptămâni ceva complet neașteptat s-a întâmplat și acesta a fost momentul în care tânăra a făcut o descoperire ce a lăsat-o fără cuvinte.

Mai exact, pe măsură ce patrupedul a început să crească, acesta a început să semene tot mai puțin cu rasa bulldog francez, deși ea știa că plătise pentru un exemplar de rasă pură. Botul din ce în ce mai lung și blana destul de lungă au început să fie semne clare că ceva este neobișnuit.

Văzând ce se întâmplă, Bethany Cupples a dus animalul la un veterinar și acolo a descoperit surprinzătorul adevăr.

Luna nu era de rasă pură, ci o corcitură între bulldog francez și Yorkshire Terrier. Amuzată de descoperirea făcută, femeia a realizat un clip video pe care l-a publicat apoi pe TikTok, în care a dezvăluit întreaga sa întâmplare.

Descoprirea făcută de familie a adus o surpriză uriașă, dar nu și o dezamăgire.

„Nu contează rasa sau prețul, am primit-o pe Luna în familia noastră cu brațele deschise. Ne-a unit familia și nu am schimba asta pentru nimic în lume, are cea mai frumoasă și interesantă personalitate și este o ființă extrem de amuzantă. O iubim din toate punctele de vedere”, a mărturisit tânăra, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Oameni din întreaga lume au reacționat imediat la clipul video publicat de Bethany pe TikTok și acesta a devenit viral, adunând numeroase vizualizării și comentarii.

