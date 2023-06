Un bebeluș a devenit multimilionar la două zile după ce s-a născut. Cum a fost posibil acest lucru

Un bunic multimilionar și-a dorit să-i ofere tot ce are mai bun nepoatei sale, astfel că bebelușul a primit încă din primele zile de viață cadouri generoase din partea sa.

Bunicul a vorbit despre decizia de a-i dărui nepoatei sale, care are doar două zile de viață, o casă nouă de 1 milion de lire sterline plus un fond fiduciar de 5 milioane de lire sterline, notează publicația The Mirror.

Un bebeluș a devenit milionar la două zile după ce s-a născut. Cine sunt bunicii săi care i-au făcut mai multe cadouri generoase

Un bunic bogat și-a întâmpinat cum nu se poate mai bine venirea pe lume a nepoatei sale, dezvăluind cadourile inedite pe care i le-a făcut.

Barrie Drewitt-Barlow și fostul său soț Tony Drewitt-Barlow i-au urat bun venit nepoatei lor, Marina, care s-a născut weekendul trecut.

În loc să-i ofere fetiței o pereche de papuci sau o jucărie, Barrie i-a dăruit bebelușului o casă de 1 milion de lire sterline, precum și un fond fiduciar de 5 milioane de lire sterline, ceea ce înseamnă că este deja multimilionar.

Într-o postare pe Instagram la începutul acestei săptămâni, omul de afaceri a anunțat că fiica sa Saffron Drewitt-Barlow, în vârstă de 23 de ani, a născut sâmbătă, 24 iunie, o fetiță perfect sănătoasă.

„Tony Drewitt-Barlow și cu mine nu am putea fi mai mândri de Saffron Drewitt-Barlow și de Conor Tucker pentru că au adus-o pe această mică prințesă în sânul familiei noastre.

Tatăl a opt copii a spus pentru publicația The Sun, citată de Mirror.co.uk, că este bucuros pentru cei doi, că se potrivesc ca și cuplu și că abia așteaptă să le răsfețe prințesa.

„Tocmai i-am cumpărat o casă nouă în acest weekend în valoare de 1 milion de lire sterline și am instruit o echipă de designeri de interior să intre și să o renoveze complet pentru ea. Aspen [fratele lui Saffron] tocmai le-a cumpărat un cărucior Dior de 5.000 de lire sterline", a completat afaceristul.

El a continuat: „Și, pentru că este primul nepot al lui fostului soț Tony, el a înființat un fond fiduciar de 5 milioane de lire sterline pentru ea, așa că ea este deja multimilionară”.

Potrivit lui Barrie, micuța Marina poartă numele regretatei mame a lui Conor, care a murit în urmă cu câțiva ani.

Barrie și fostul său soț Tony și-au adunat averea imensă prin diversele lor activități, care includ o afacere transatlantică de maternitate surogat și o companie globală de cercetare medicală.

Acest act de generozitate nu este neobișnuit pentru Barrie, care plătește câte 4 milioane de lire sterline în fiecare an, de Crăciun, pentru familia sa. Anul trecut, i-a dăruit fiului său nou-născut, Romeo, un iaht de 2,5 milioane de lire sterline, numindu-l după el.