Un magazin, închis după ce toți angajații și-au dat demisia în același timp, printr-un mesaj. Ce au putut să-i scrie patronului

Cum au anunțat angajații magazinului că își dau demisia. Motivul deciziei este cu atât mai surprinzător.

Șase angajați ai unui magazin, înclusiv managerul, și-au dat demisia printr-un mesaj inedit. Potrivit acestora, printre motivele deciziei bizare s-au numărat salariul mic, dar și programul încărcat. Astfel, patronul a fost nevoit să încheie complet activitatea afacerii sale, din lipsă de personal. Iată ce modalitate au ales pentru a-și anunța șeful că nu vor mai veni la muncă de acum încolo.

Cum au anunțat angajații că își dau demisia. Ce au putut să scrie în mesajul afișat pe ușa magazinului

Un magazin din lanțul Dollar General, din Wisconsin, a fost închis forțat după ce tot personalul și-a dat demisia din cauza salariului mic și a suprasolicitarii. Angajații magazinului Mineral Point pur și nu s-au prezentat la serviciu în dimineața zilei de 9 martie și în schimb, au lăsat în geam un mesaj scris de mână, în care își informau superiorul că au renunță la locurile lor de muncă, raportează dailymail.co.uk.

Trina Tribolet, managerul magazinului, a dezvăluit că în ultimele luni a lucrat 7 zile din 7, de luni până duminică. Ea a mai menționat că weekendul de după demisie a fost primul ei liber de la Crăciun până la momentul în care au luat decizia să plece de la locul de muncă.

„Noi am tot vorbit despre asta în ultimele luni. Până vineri seara, când am plecat, nu am avut niciun weekend liber de la Crăciun. De atunci nu am mai avut concediu”, a declarat managerul la postul local de televiziune.

Așadar, angajații au luat o decizie uluitoare și și-au dat toți demisia. Și modul prin care au ales să îi dezvăluie acest lucru patronului i-a uimit pe mulți. Cei 7 au scris, de mână, pe o bucată de hârtie A4 un mesaj pe care l-au afișat în geam.

„Noi demisionăm”, apare scris cu majuscule. În timp ce, puțin mai jos, le-au transmis un mesaj și clienților lor: „Le mulțumim tuturor clienților noștri extraordinari. Vă iubim și o să ne fie dor de voi!”.

Tribolet a mai adăugat că politica de donare a alimentelor pe care o au magazinele Dollar General a fost, în cele din urmă, motivul principal care i-a făcut pe toți 7 să renunțe în masă la locul de muncă.

Numind-o „picătura care a umplut paharul”, fostul manager a dezvăluit că ea și restul angajaților erau extrem de dezamăgiți de regulile stricte ale companiei cu privire la alimentele care pot fi donate. Potrivit declarațiilor sale, politica de donații impunea lucrătorilor să arunce articolele care se apropiau de data de expirare sau pe care magazinul pur și simplu nu le mai vindea.

Ea a explicat că, pentru a „fenta” regulile, echipa eticheta articolele ca fiind deteriorate și le dona, dar când conducerea a aflat, li s-a cerut să înceteze, dar ei au hotărât să își dea demisia.

„Am plâns din cauza faptului că aruncăm cafeaua care nu este expirată, dar este aproape de termen. Sau să arunci mai multe cutii de cereale, stiind că sunt o grămadă de copii cărora le-ar plăcea să le mănânce, dar nu le poți dona pentru că trebuie să le arunci”, a mai adăugat.

Într-o declarație lansată după demisia angajaților, compania a confirmat că magazinul a fost închis timp de câteva ore din cauza lipsei de personal. Cu toate acestea, acesta a fost acum redeschis.

De asemenea, reprezentanții au ținut să precizeze că ei pun siguranța pe primul loc și că sunt implicați în câteva proiecte de donații.