Un medic a ajuns piele și os după o decizie drastică. Schimbarea pe care a făcut-o pentru a trage un semnal

Imaginile au provocat indignare în mediul online, susţinătorii săi avertizând vineri că riscă să moară, relatează Reuters. Bărbatul în vârstă de 53 de ani, care se află în închisoare din 2018 pentru că a sprijinit activistele care protestau faţă de politica iraniană de purtare obligatorie a hijabului (vălul islamic), a început greva foamei în 7 octombrie 2022 în semn de solidaritate cu iranienii care au ieşit recent la proteste şi au fost ucişi de guvern.

Poliţia iraniană reîncepe să supravegheze portul hijab de către femei în maşini, au relatat luni media locale, la peste 100 de zile de la moartea în detenţie a tinerei iraniene Mahsa Amini, care a provocat proteste violente în întreaga ţară.

Iranul este zguduit de tulburări după moartea, pe 16 septembrie, a Mahsei Amini, de 22 de ani, care a fost arestată pentru o presupusă încălcare a codului vestimentar strict al femeilor. Femeile nu au voie nici măcar în mașină să stea fără hijab. "Poliţia a început noua etapă a programului Nazer-1 ("supraveghere" în persană, n.r.) în întreaga ţară", a declarat pentru agenţia de presă Fars un "înalt responsabil" al poliţiei. "Trebuie să menţionăm că Nazer-1 se referă la absenţa hijabului în maşini", a explicat el, poliţia trimiţând ulterior un mesaj text unui contravenient.

Potrivit agenţiei, acest mesaj va fi următorul: "Absenţa vălului a fost observată în maşina dvs. Este necesar să respectaţi normele societăţii şi să vegheaţi ca această acţiune să nu se repete", potrivit Agerpres.

Într-o scrisoare publicată joi de serviciul în persană al BBC, Meysami a formulat trei cereri: încetarea execuţiilor, eliberarea deţinuţilor politici şi încetarea "hărţuirii" prin portul obligatoriu al hijabului. "Îmi voi continua misiunea mea imposibilă, în speranţa că aceasta va deveni posibilă mai târziu, cu un efort colectiv", a transmis Meysami.

"Viaţa clientului meu Farhad Meysami este în pericol", a scris pe Twitter avocatul Mohammad Moghimi. "El a intrat în greva foamei pentru a protesta faţă de recentele omoruri comise de guvern pe străzi", a menţionat avocatul. El a precizat că Meysami a slăbit 52 kg, notează News.ro.

This is prominent rights defender #FarhadMeysami, who has been on hunger strike against the executions & unjust arrests of activists & journalists. The images of fighting against injustice & tyranny. His life is in danger. Release him now!#فرهاد_میثمی #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/UVY8T6PnVg