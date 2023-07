Un restaurant, care a primit o singură stea din cauza condițiilor mizere, face furori printre localnici. De ce vin să mănânce

Bindaas din Bexleyheath este un restaurant indian foarte popular, în ciuda faptului că Agenția pentru Standarde Alimentare i-a dat o singură recenzie din cinci. Totuși, clienții vin în continuare să mănânce acolo.

Evaluările privind igiena alimentelor sunt date de Agenția pentru Standarde Alimentare și sunt adesea considerate drept principalul motiv pentru care proprietarii de localuri își încetează activitatea.

Un restaurant, care a primit o singură stea din cauza condițiilor mizere, face furori printre localnici. De ce clienții continuă să mânânce acolo

O recenzie din partea experților arată că acel local este sub orice condiție, nu are nimic de-a face cu igiena, iar proprietarii pot avea nereguli la documente.

Bindaas din Bexleyheath a primit ratingul unu din cinci, în luna iunie, scrie Dailystar.co.uk.

Proprietarul a refuzat să explice de ce i s-a acordat ratingul mic, dar raportul FSA afirmă că a fost necesară îmbunătățirea atunci când vine vorba de „curățenia și starea instalațiilor și a clădirii” și la „manipularea igienă a alimentelor”.

S-a menționat că sunt necesare „îmbunătățiri majore” atunci când vine vorba de managementul siguranței alimentelor.

Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, locul se dovedește a fi extrem de popular, așa cum arată recenziile online de pe TripAdvisor.

Chiar și luna trecută, cineva a scris: „Mâncare fantastică, recomand cu căldură puiul, cu siguranță mă voi întoarce pentru a încerca celelalte feluri de mâncare”.

Și un alt internaut, care și-a subtitrat recenzia cu „mâncare excelentă”, a scris: „Experiență de luat masa excelentă. Mâncarea a fost grozavă, autentică, iar serviciul a fost excelent. Recomand puiul cu unt care a fost uimitor”.

Locul are doar șapte recenzii pe TripAdvisor, cinci dintre acestea fiind cinci evaluări din cinci.

De asemenea, are peste 200 de recenzii Google, cu multe pozitive, inclusiv aceasta: „Cu siguranță, vom recomanda acest restaurant tuturor, dar o singură sugestie, majoritatea mâncărurilor pe care le-am încercat (curry de pui, curry de oaie, dal makhani și puține altele) sunt toate puțin sărate la gust.

Cu toate acestea, există câteva recenzii negative pe Google Reviews.

„Urciorul cu apă era lipicios, pătat și părea necurat – personalului ar trebui să i se spună să schimbe farfuriile folosite. Dezamăgit la partea de servire”, a scris un fost client.

„Soția mea și prietenii apropiați ai familiei au fost încântați de mâncarea din acest loc. Foarte dezamăgită de mâncarea mea de 55 GBP la pachet de ieri. Loc gol, dar comanda nu a fost finalizată decât după 2 ore de la plasarea ei”.

„Când am ajuns acasă, am constatat că unul dintre produse lipsea. În plus, mi-a fost rușine să ofer această mâncare prietenilor mei. Teribil, prea gătită și părea mai degrabă că mâncarea a fost incinerată decât gătită”, a scris altcineva.

Au existat, de asemenea, recenzii care se plângeau de serviciul lent și două dintre ele menționează că au găsit „păr negru” în mâncare.