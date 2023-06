4.000 de lei pentru un prânz la mare. Ce au consumat turiștii care spun că nu se vor mai întoarce pe litoralul românesc

Un român a avut parte de o surpriză neplăcută când s-a uitat pe nota de plată de la un restaurant de pe litoralul românesc. Bărbatul a fost uimit când a văzut cât trebuie să plătească pentru un prânz.

Trei familii de români au plătit 4.000 de lei pentru o masă la restaurant, pe litoralul românesc | Shutterstock

Un bărbat din Bârlad a fost foarte supărat după ce a mâncat la un restaurant alături de alți 5 adulți și de 4 copii. Bărbatul a apovestit pentru vremeanoua că a plătit nu mai puțin de 4.000 de lei pe litoralul românesc, pentru masa a 10 persoane.

“Am mâncat trei familii și am plătit suma de 4000 de lei. Pot să dovedesc. Am băut vin. Cel mai scump preparat a fost captura zilei, 1.760 lei, care erau trei pești, un lup de mare și Dorada. Au fost și salate. În total 4.000 de lei. Incredibil! Vorbim doar de o masă”, a povestit bărbatul pentru sursa menționată anterior.

Bârlădeanul supărat s-a gândit ce ar fi putut cumpăra cu cei 4.000 de lei cheltuiți pe o masă la restaurant:

„De banii aceștia luam trei porci pentru copilașii mei. Mi-a plăcut, dar nu mai vin. Nu mai vin aici, mai bine mă duceam în alte parte. Vă dați seama 4.000 mii de lei, un singur prânz”, a spus bărbatul.

Întrebat dacă nu a văzut prețul în meniu anterior, bărbatul a răspuns că acea captură a zilei le-a fost sugerată de ospătar:

«Ei au venit și ne-au oferit. “Vreți pește?” La final, cu tot ce am consumat noi, trei familii, 4.000 de lei și am plecat și nesătui. Am fost 6 adulți și 4 copii. Exagerate prețurile”, a conchis bărbatul.

Deși la cazare nu a avut probleme, bărbatul a spus că nu mai revine pe litoralul românesc:

„La cazare e ok, dar mâncare e super, super, scumpă. De asta și plecăm. Al doilea sejur nu mai viu aici, O să merg în Bulgaria, Grecia, în alte prăți dar aici nu mai vin”, a mai spus turistul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce au mâncat turiștii care au plătit 4.000 de lei la un restaurant de la mare

Totuși, nota de plată emisă pe 23 iunie 2023 a fost una destul de stufosasă. Pe lângă cei 3 pești pe care turiștii din Bârlad au dat peste 1700 de lei, aceștia s-au desfătat cu creveți, sparanghel, sau ciolan de porc confiat.

Printre altele, pe nota de plată se regăseu:

4 porții de creveți chilly mayo- 316 de lei

3 Porții de crispy bufallo chicken wings – 127 lei

7 porții de Cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi – 147

1 porție de ciolan de porc confiat – 80 de lei

5 porții de sparanghel – 130 de lei

1 porție șnițel din piep td epui- 42 de lei

2 porții de salată asortat- 52 de lei

1 porție legume la tigaie- 26 de lei

Jamon- 320 de lei

5 sticle de apa - 75 de lei

2 sticle de vin - 380 de lei

1 fresh d eportocale - 22 de lei

3 beri - 44 de lei lei

mujdei de usuroi - 4 lei

5 sucuri- 60 de lei

captura zilei: 1.760 lei