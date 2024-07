Un șofer de TIR credea că transportă doar deodorante în camion, dar a făcut o descoperire uluitoare la ieșirea din România

Un șofer care credea că transportă deodorant a avut parte de o surpriză uriașă când a deschis remorca. Iată despre ce este vorba!

Un șofer de TIR, care credea că transportă cutii cu deodorante, a făcut o descoperire surprinzătoare la ieșirea din România.

Pe o vreme caniculară, mai mulți migranți s-au ascuns în remorca tirului și au încercat să părăsească țara ilegal. Aceștia, însă, au fost descoperiți la timp de polițiștii de frontieră de la Nădlac, potrivit unei surse.

Un șofer care transporta deodorant a avut parte de o surpriză uriașă când a deschis remorca

La fața locului au fost chemate echipaje de salvare, deoarece migranții se simțeau foarte rău din cauza căldurii. Erau 17 persoane, majoritatea din Siria, ascunse printre cutiile de marfă ale unui TIR care transporta deodorante spre Germania. Polițiștii au observat că sigiliul camionului era rupt, așa că l-au deschis, mai transmite sursa citată.

Autoritățile au găsit migranții în interior, în pragul leșinului și extrem de deshidratați. Aceștia au primit îngrijiri de la echipajul SMURD aflat la frontieră, iar alte trei echipaje au fost chemate în ajutor. După ce au fost stabilizați, polițiștii au început identificarea și audierea lor.

Migranții vor fi cazați într-un centru special, iar șoferul turc este anchetat, mai notează sursa citată.

