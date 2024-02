Un șofer de TIR și-a dat demisia imediat cum a aflat că a câștigat la loto. Ce s-a întâmplat apoi: „De mâine nu mai vin”

Un șofer de camion din Anglia și-a sunat șeful pentru a-și da demisia la doar câteva minute după ce a aflat că el și soția sa au câștigat 333.000 de lire sterline la loto.

Povestea britanicului care a câștigat la loto și și și-a dat a fost un subiect a apărut în presa din Marea Britanie. Tony Hedley, în vârstă de 68 de ani era într-o cursă când a primit un apel video de la soția sa. A tras pe dreapta pentru a răspunde la telefon și a aflat vestea cea mare. Christine, în vârstă de 65 de ani, i-a spus soțului său că fiecare dintre ei a câștigat 166.666 de lire sterline la Loterie, potrivit independent.co.

După câteva minute, Tony, care este bunic de 4 nepoți și în curând va deveni și străbunic, și-a sunat șeful pentru a-i spune că nu va mai veni a doua zi la muncă și își dă demisia.

„Mi s-a părut incredibil. A fost ca și cum mi s-a luat o greutate de pe umeri", a spus dl Hedley.

"Când am terminat convorbirea cu reprezentanții loteriei, am sunat la serviciu și am spus că nu mai vin ziua următoare și că aceasta a fost ultima mea cursă”, a spus bărbatul.

Cum a reacționat șeful bărbatului, după ce șoferul și-a dat demisia

Șeful bărbatului a avut o reacție frumoasă, felicitându-l pentru câștig:

„M-am întors la bază, am lăsat remorca și șeful meu a spus norocosule, mi-a strâns mâna și mi-a urat toate cele bune. Am muncit toată viața mea și cred că este timpul să pun punct", a spus britanicul.

Domnul Hedley intenționează acum să se pensioneze și să se odihnească după ce a condus camioane de mare tonaj timp de 42 de ani.

Cuplul din Newcastle upon Tyne intenționează să folosească banii pentru a-și reamenaja baia și grădina, precum și pentru a pleca într-o vacanță în familie Scoția, în luna august.

Doamna Hedley a declarat: "Când am scos biletul, nu mi-a venit să cred, am plâns, nu m-am gândit niciodată că am putea primi un câștig atât de mare, Este încă de necrezut, mă trezesc dimineața și mă gândesc "oare am visat asta?"".

Pe lângă renovarea casei, cuplul vrea să folosească banii pentru a-și ajuta cei doi copii și cei patru nepoți.

