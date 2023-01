Un tânăr a văzut că are o umflătură pe umăr și a crezut că e din cauza mersului la sală. Medicii i-au dat o veste neașteptată

Fiindcă mergea la sală destul de des și uneori se alegea cu dureri de mușchi, un tânăr în vârstă de 18 ani nu s-a îngrijorat atunci când pe umăr i-a apărut o umflătură, ci s-a gândit că poate a exagerat cu exercițiile. Când medicul i-a pus diagnosticul și i-a zis ce are de fapt, tânărul a fost uluit.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Tomas Evans în vârstă de 18 ani din Wrexham, Denbighshire (Țara Galilor). Pasionat de sport și dornic să se mențină în formă bună, adolescentul obișnuie să meargă la sală destul de des. La un moment dat, într-o zi, acesta a descoperit faptul că un umăr i-a apărut o umflătură neobișnuită, ca o gâlmă. Inițial, Tomas a ales să nu își facă griji, crezând că nu e nimic grav și că totul are, de fapt, legătură cu vreun efort mai pronunțat. Două zile mai târziu au apărut durerile, așa că acesta a decis să meargă la doctor.

Acolo, după numeroase analize și investigații medicul l-a anunțat faptul că suferă de limfom Hodgkin, o formă de cancer ce se formează în sistemul limfatic.

Mama tânărului, pe nume Rachael Tudor, a spus că a fost șocată să descopere această boală la fiul său, însă se declară mândră de puterea de care a dat dovadă acesta pentru a trece peste momentele dificile, arată cei de la thesun.co.uk.

„Când am văzut umflătura m-am gândit că poate m-am lovit în timp ce făceam exerciții la sală. Gâlma era mare cât un măr. Am crezut că poate e un mușchi sau ceva. Momentul în care mi-au spus diagnosticul a fost unul ciudat, nu am realizat pe moment ce se întâmpla. Abia apoi am înțeles cu adevărat”, a mărturisit tânărul, care este student.

Tomas a început imediat tratamentul cu chimioterapie și familia este încrezătoare că va reuși să treacă peste această problemă de sănătate cu bine.

Tânărul a ales să își facă publică povestea ca să tragă un semnal de alarmă și ca să arate că, uneori, ceea ce poate părea un semn banal poate ascunde o problemă medicală cât se poate de gravă.

