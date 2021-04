Un tânăr s-a născut fără clavicule! Ce putere ieșită din comun are Corey Bennett

Încă de la naștere, medicii și-au dat seama că acesta suferă de o boală rară numită displazie cleidocraniană. Potrivit specialiștilor care au studiat anomalia, afecțiunea este una genetică și afectează dinții și oasele, afectând totodată și splina, craniul, claviculele sau picioarele.

Pacienții care au fost diagnosticați cu această boală pot avea oase lipsă din organism și pot prezenta o sensibilitate mai mare, în comparație cu restul oamenilor.

Un tânăr care s-a născut fără clavicule face senzație pe TikTok

Aceasta este și situația cu care se confruntă Corey Bennett din Indiana, Statele Unite ale Americii. Recent, tânărul și-a deschis un cont de TikTok pentru a atrage atenția asupra condiției medicale cu care se confruntă. Totuși, un lucru ce i-a uimit pe mulți a fost super puterea pe care o are americanul, datorită respectivei afecțiuni.

Supranumit „regele cu umeri care aplaudă”, bărbatul postează des pe pagina sa de TikTok tot felul de clipuri video surprinzătoare, în care își evidențiază din plin „talentul”. Chiar dacă atunci când era copil era adesea ținta glumelor, tânărul care în prezent are 19 ani spune că și-a propus să devină cât mai celebru.

„Stăteam într-o zi în camera mea și aplaudam cu umerii atunc când am decis să îmi fac publică această putere. Am devenit astfel creator de conținut online și am început să fiu cunoscut”, a dezvăluit acesta, potrivit celor de la The Sun.

Mai mult decât atât, oameni din întreaga lume, care suferă de aceeași afecțiune, l-au contactat după ce au văzut filmările și au dorit nu doar să îl încurajeze, ci mai ales să îl laude pentru curajul de care a dat dovadă, atunci când a ales să facă publică boala de care suferă.

În mod inevitabil, americanul primește și mesaje mai puțin plăcute și uneori apar și injuriile, dar acest lucru nu îl oprește să își urmeze visul și să dea dovadă de optimism și mult simț al umorului.

Până în prezent, Corey Bennett se poate lăuda că are mai bine de 80 de mii de urmăritori și un număr totaal de trei milioane de aprecieri, la clipurile postate. Cu fiecare filmare realizată, americanul se declară tot mai mulțumit de faptul că face tot mai cunoscută afecțiunea rară de care suferă el și alți oameni din întreaga lume.