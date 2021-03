A cheltuit 1 milion de dolari pe 37 de operații la față. Ce s-a întâmplat cu chipul tânărului în copilărie

Citește și: La 23 de ani, o tânără se transformă încet în piatră. Cum e posibilă transformarea și ce o cauzează

În timp ce partea stângă a feței sale s-a dezvoltat normal, cea dreaptă a fost reconstruită prin cele 37 de operații, ce au costat peste 1 milion de dolari.

”Nu am avut nas când creșteam. Au luat un os din coaste și mi-au făcut nas,” a declarat Nathan. ”Nu am maxilar, mi-au luat tot din coaste. Condiția mea nu are nume, așa că îi spunem sindromul Nathan.”

”Am auzit că atunci când mă aflam în burta mamei, m-am înclinat pe partea dreaptă, și din acest motiv nu s-a dezvoltat,” a continuat tânărul.

”Am avut, în total, 37 de operații și estimez că au costat peste 1 milion de dolari.”