Un tânăr și-a comandat niște pantofi, dar când a deschis cutia adusă de curier a tras o spaimă de zile mari. Peste ce a dat

Un bărbat a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a povestit prin ce situație complet neașteptată a trecut, la scurt timp după ce și-a comandat pe internet o pereche de pantofi. Peste câteva zile, curierul i-a adus coletul și, când a deschis cutia, omul a făcut o descoperire extrem de neplăcută.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat pe nume Tye Kirk din Collingham, Nottinghamshire (Marea Britanie). Fiindcă își dorea să își cumpere niște încălțări noi, omul a petrecut niște timp pe internet până ce a găsit pantofii perfecți. Fără să mai stea pe gânduri, englezul a comandat mărimea potrivită și a așteptat.

Nu a durat mult și curierul a venit la adresa tânărului. I-a dat coletul cu produsul comandat și a plecat. Încântat că i-au venit noile încălțări, Tye Kirk n-a mai stat pe gânduri, si s-a apucat degrabă să deschidă cutia.

@ASOS despite informing your online chat, they seem to think a refund is acceptable for me finding used pants, a used tissue, and pills that are used for treating HIV and AIDS in my shoes (that were heavily worn) that were in a sealed box. I’m disgusted #asos pic.twitter.com/5bSHtk3E4k