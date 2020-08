Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”

Cel mai recent album de studio al ei, „Golden”, a apărut în 2018.

Kylie Minogue, născută pe 28 mai 1968, şi-a început cariera ca actriţă şi a cunoscut succesul în muzică odată cu single-urile „Locomotion“ şi „I Should Be So Lucky“. Începând cu 1988, a lansat 14 albume de studio, cel mai recent datând din 2018 („Golden”), care au fost vândute în peste 80 de milioane de copii în întreaga lume. Are în palmares 16 ARIA Awards, trei Brit Awards şi un Grammy (din cinci nominalizări), între altele.

Kylie Minogue a concertat în România de două ori - la festivalul Cerbul de Aur, Braşov, în anul 1993, şi la Bucureşti, în cadrul turneului „KylieX2008”, pe stadionul Cotroceni.

Sursa: News.ro