Donald Trump și Volodimir Zelenski, întâlnire neașteptată la înmormântarea Papei Francisc de la Vatican. Ce discuție au avut

Este prima dată când Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, se întâlnesc față în față după tensiunile de la Casa Albă din februarie. Cei doi au avut parte de o discuție chiar la înmormântarea Papei Francisc de sâmbătă, 26 aprilie 2025.

Sâmbătă, 26 aprilie 2025, Papa Francisc a fost condus pe ultimul drum. Suveranul Pontif și-a dorit o înmormântare simplă, fără decorațiuni specifice unui lider al Bisericii Catolice, iar Vaticanul s-a ocupat în detaliu de acest aspect.

La ceremonie au participat aproximativ 200.000 de credincioși și o mulțime de lideri mondiali. Printre cei care au venit să își ia adio de la Papa Francisc se numără Volodimir Zelenski, Donald Trump, Emmanuel Macron, dar și președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Înainte de slujba ținută de Giovanni Battista Re, decan al Colegiului Cardinalilor, președintele Ucrainei și președintele Statelor Unite ale Americii au avut parte de o discuții cu mare potențial, după umilirea de la Casa Albă din februarie.

Cei doi au stat față în față pentru a lămuri situația actuală a Ucrainei, care se află în război de trei ani. Conversația dintre liderii politici a durat doar câteva minute, pentru că aceștia nu au uitat de adevăratul motiv pentru care se află la Roma: înmormântarea Suveranului Pontif.

Ce spune Volodimir Zelenski despre întâlnirea cu Donald Trump de la înmormântarea Papei Francisc

Liderii politici au părăsit Vaticanul sâmbătă, în jurul orelor 13:00 - 14:00, după ce sicriul cu trupul neînsuflețit al Papei Francisc a părăsit Piața Sfântul Petru, îndreptându-se către locul de veci de la bazilica Maria Maggiore din Roma.

După discuția pe care a avut-o cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a ținut să facă publice câteva detalii ale subiectului vorbit la înmormântarea Suveranului Pontif, unde au fost surprinși față în față, stând pe scaune.

„O întâlnire bună. Am discutat multe, față în față. Sperăm să obținem rezultate în tot ceea ce am abordat. Protejarea vieților oamenilor noștri. Încetare completă și necondiționată a focului. O pace fiabilă și durabilă, care să prevină izbucnirea unui alt război. A fost o întâlnire foarte simbolică care are potențialul de a deveni istorică, dacă obținem rezultate comune. Mulțumesc, președintelui Donald Trump!”, a scris Volodimir Zelenski în mediul online.

Dezvăluirile unui expert în limbajul corpului despre întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump la înmormântarea Papei

Un expert în limbajul corpului a scos la iveală detalii neașteptate despre întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump din Bazilica Sfântul Petru.

„Astfel de imagini si astfel de întâlniri surprinse de către presă nu sunt întâmplătoare, adică trebuie să fim cu toții de acord pe faptul că, cu siguranță, situația poate fi ușor regizată.

În ceea ce privește limbajul verbal al trupurilor, ei sunt la același nivel, sunt față în față, nu se feresc unu de celălalt, dau senzația că intenționează să colaboreze.

De data asta vorbim de cu totul și cu totul altceva. Vedem capul aplecat în față, care înseamnă o poziție deschisă, se asculte zelesc. El a avut această poziție a corpului în general la întâlnirile cu Trump și la ultima confruntare despre care vorbeam puțin mai devreme.

Atitudinea lui a fost relativ similară, este evident că încearcă să găsească o soluție de ieșire din această situație deosebit de grea, dar una peste alta, ceea ce este interesant la această întâlnire între cei doi este faptul că și Trump pare că vine mai aproape de atitudinea lui Zelenski.

Poate fi un element de context. Evident, nu e neapărat ca de aici încolo relațiile dintre cele două administrații să fie de pe aceste poziții de egalitate, înțelegere și dorință de a asculta pe cel din față. Evident, acest lucru se leagă de acest, de contextul acestui eveniment, dar oricum pare a fi o reașezare, o repoziționare a administrației Trump versus Vladimir Zelesnki.”, a spus un expert în limbajul corpului, potrivit euronews.ro.