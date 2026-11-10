Antena Căutare
Home News O femelă de cimpanzeu și-a pus un fir de iarbă în ureche și a dat naștere unui fenomen neașteptat. Ce au descoperit cercetătorii

O femelă de cimpanzeu și-a pus un fir de iarbă în ureche și a dat naștere unui fenomen neașteptat. Ce au descoperit cercetătorii

Un comportament neobișnuit al unei femele de cimpanzeu a atras atenția cercetătorilor și a dus la o descoperire surprinzătoare. Julie, o femelă care trăia într-un sanctuar din Zambia, a început să își introducă fire de iarbă în ureche. Iată ce s-a întâmplat ulterior!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:43 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 12:12
O femelă de cimpanzeu și-a pus un fir de iarbă în ureche și a dat naștere unui fenomen neașteptat | pexels
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La scurt timp după gestul femelei, celelalte animale din grup au început să o imite. Mai mult decât atât, la ani distanță, un alt grup de cimpanzei, care nu avusese contact cu Julie, a adoptat același obicei.

Descoperirea a fost documentată de cercetători de la Universitatea Utrecht din Olanda și Universitatea Durham din Marea Britanie. Studiul lor arată că animalele pot prelua comportamente unele de la altele chiar și atunci când acestea nu par să aibă un scop practic.

Cum a început totul. Julie, cimpanzeul care a dat tonul unui obicei neobișnuit

Primele observații au fost făcute în anii 2010, la sanctuarul Chimfunshi Wildlife Orphanage din Zambia. Totul a început atunci când Julie a dezvoltat un obicei ieșit din comun: își punea fire de iarbă în urechi.

Articolul continuă după reclamă

Comportamentul ei a fost observat și de celelalte animale din grup, care au început treptat să facă același lucru. Obiceiul s-a răspândit printre mai mulți cimpanzei și a continuat chiar și după moartea femelei.

Cercetătorii au considerat că este un exemplu de comportament transmis prin învățare socială. Cu alte cuvinte, animalele au preluat gestul observând ceea ce făcea unul dintre membrii grupului.

Un al doilea grup de cimpanzei a început să imite același comportament

La mai bine de zece ani de la primele observații, oamenii de știință au remarcat ceva surprinzător. Un alt grup de cimpanzei din același sanctuar începuse să își introducă fire de iarbă în urechi.

Potrivit studiului publicat în revista științifică Behaviour, cele două grupuri nu avuseseră contact direct. Cu toate acestea, noul obicei a apărut și în cea de-a doua comunitate.

Un mascul pe nume Juma pare să fi avut un rol important în răspândirea comportamentului. Sub influența sa, mai mulți cimpanzei au început să adopte și un alt gest neobișnuit: își lăsau fire de iarbă să atârne în zona posterioară a corpului.

Dintre cei opt cimpanzei observați, cinci au început să poarte iarbă în urechi, iar șase au adoptat și cel de-al doilea comportament.

Oamenii de știință nu au identificat un motiv concret pentru aceste gesturi. Nu existau indicii că firele de iarbă ar fi fost folosite pentru a calma mâncărimile sau pentru a rezolva o problemă fizică.

Cimpanzeii ar fi putut copia oamenii fără ca aceștia să își dea seama

În timpul cercetărilor, specialiștii au descoperit un detaliu interesant. Cele două grupuri de cimpanzei aveau aceiași îngrijitori, iar aceștia au povestit că obișnuiau să folosească fire de iarbă sau bețișoare de chibrit pentru a-și curăța urechile. Uneori, făceau acest lucru chiar în fața animalelor.

Astfel, cercetătorii au luat în calcul posibilitatea ca primatele să fi copiat gesturile oamenilor.

Ipoteza nu a putut fi demonstrată, însă specialiștii consideră că observațiile oferă dovezi importante despre felul în care comportamentele se transmit de la un animal la altul, scrie presa străină.

Ce au descoperit cercetătorii despre comportamentul cimpanzeilor

Potrivit specialiștilor, imitarea nu este întotdeauna legată de un avantaj practic. Cimpanzeii pot copia anumite gesturi și pentru a interacționa cu ceilalți membri ai grupului.

Astfel, un comportament aparent lipsit de sens ar putea avea o semnificație socială. Prin imitarea unui alt animal, un cimpanzeu ar putea să îi arate că îi acordă atenție sau că există o apropiere între ei.

Cercetătorii explică și faptul că astfel de obiceiuri sunt mai ușor de observat în cazul animalelor aflate în captivitate, deoarece acestea au mai mult timp liber. În sălbăticie, cimpanzeii trebuie să își petreacă o mare parte din zi căutând hrană și ferindu-se de pericole.

Descoperirea este importantă pentru studiul culturii la animale. Oamenii de știință încearcă să înțeleagă cum apar anumite obiceiuri în comunitățile de animale și cum ajung acestea să fie transmise între generații.

Citește și: Experții au anunțat primul „război civil” oficial între cimpanzei. Unde are loc conflictul surprinzător

Un vulcan din Spania ar putea provoca un megatsunami cu valuri de 20 de metri. Avertismentul unui specialist și zonele v...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală
Observatornews.ro Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești
Antena 3 O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
AS.ro Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă
Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
NASA face angajări! Salariu de peste 164.000 de dolari pe an pentru cei care vor să ajungă pe Lună.Ce condiții trebuie îndeplinite
NASA face angajări! Salariu de peste 164.000 de dolari pe an pentru cei care vor să ajungă pe Lună.Ce condiții...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Doliu în lumea culturismului! Alix Small, campioană de fitness și participantă la Mr. Olympia, a murit la doar 26 de ani
Doliu în lumea culturismului! Alix Small, campioană de fitness și participantă la Mr. Olympia, a murit la doar 26...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x