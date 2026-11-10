O femelă de cimpanzeu și-a pus un fir de iarbă în ureche și a dat naștere unui fenomen neașteptat. Ce au descoperit cercetătorii

Un comportament neobișnuit al unei femele de cimpanzeu a atras atenția cercetătorilor și a dus la o descoperire surprinzătoare. Julie, o femelă care trăia într-un sanctuar din Zambia, a început să își introducă fire de iarbă în ureche. Iată ce s-a întâmplat ulterior!

O femelă de cimpanzeu și-a pus un fir de iarbă în ureche și a dat naștere unui fenomen neașteptat | pexels

La scurt timp după gestul femelei, celelalte animale din grup au început să o imite. Mai mult decât atât, la ani distanță, un alt grup de cimpanzei, care nu avusese contact cu Julie, a adoptat același obicei.

Descoperirea a fost documentată de cercetători de la Universitatea Utrecht din Olanda și Universitatea Durham din Marea Britanie. Studiul lor arată că animalele pot prelua comportamente unele de la altele chiar și atunci când acestea nu par să aibă un scop practic.

Cum a început totul. Julie, cimpanzeul care a dat tonul unui obicei neobișnuit

Primele observații au fost făcute în anii 2010, la sanctuarul Chimfunshi Wildlife Orphanage din Zambia. Totul a început atunci când Julie a dezvoltat un obicei ieșit din comun: își punea fire de iarbă în urechi.

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Comportamentul ei a fost observat și de celelalte animale din grup, care au început treptat să facă același lucru. Obiceiul s-a răspândit printre mai mulți cimpanzei și a continuat chiar și după moartea femelei.

Cercetătorii au considerat că este un exemplu de comportament transmis prin învățare socială. Cu alte cuvinte, animalele au preluat gestul observând ceea ce făcea unul dintre membrii grupului.

Un al doilea grup de cimpanzei a început să imite același comportament

La mai bine de zece ani de la primele observații, oamenii de știință au remarcat ceva surprinzător. Un alt grup de cimpanzei din același sanctuar începuse să își introducă fire de iarbă în urechi.

Potrivit studiului publicat în revista științifică Behaviour, cele două grupuri nu avuseseră contact direct. Cu toate acestea, noul obicei a apărut și în cea de-a doua comunitate.

Un mascul pe nume Juma pare să fi avut un rol important în răspândirea comportamentului. Sub influența sa, mai mulți cimpanzei au început să adopte și un alt gest neobișnuit: își lăsau fire de iarbă să atârne în zona posterioară a corpului.

Dintre cei opt cimpanzei observați, cinci au început să poarte iarbă în urechi, iar șase au adoptat și cel de-al doilea comportament.

Oamenii de știință nu au identificat un motiv concret pentru aceste gesturi. Nu existau indicii că firele de iarbă ar fi fost folosite pentru a calma mâncărimile sau pentru a rezolva o problemă fizică.

Cimpanzeii ar fi putut copia oamenii fără ca aceștia să își dea seama

În timpul cercetărilor, specialiștii au descoperit un detaliu interesant. Cele două grupuri de cimpanzei aveau aceiași îngrijitori, iar aceștia au povestit că obișnuiau să folosească fire de iarbă sau bețișoare de chibrit pentru a-și curăța urechile. Uneori, făceau acest lucru chiar în fața animalelor.

Astfel, cercetătorii au luat în calcul posibilitatea ca primatele să fi copiat gesturile oamenilor.

Ipoteza nu a putut fi demonstrată, însă specialiștii consideră că observațiile oferă dovezi importante despre felul în care comportamentele se transmit de la un animal la altul, scrie presa străină.

Ce au descoperit cercetătorii despre comportamentul cimpanzeilor

Potrivit specialiștilor, imitarea nu este întotdeauna legată de un avantaj practic. Cimpanzeii pot copia anumite gesturi și pentru a interacționa cu ceilalți membri ai grupului.

Astfel, un comportament aparent lipsit de sens ar putea avea o semnificație socială. Prin imitarea unui alt animal, un cimpanzeu ar putea să îi arate că îi acordă atenție sau că există o apropiere între ei.

Cercetătorii explică și faptul că astfel de obiceiuri sunt mai ușor de observat în cazul animalelor aflate în captivitate, deoarece acestea au mai mult timp liber. În sălbăticie, cimpanzeii trebuie să își petreacă o mare parte din zi căutând hrană și ferindu-se de pericole.

Descoperirea este importantă pentru studiul culturii la animale. Oamenii de știință încearcă să înțeleagă cum apar anumite obiceiuri în comunitățile de animale și cum ajung acestea să fie transmise între generații.

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