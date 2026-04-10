Experții au anunțat primul „război civil” oficial între cimpanzei. Unde are loc conflictul surprinzător

Experții au descoperit primul „război civil” oficial între cimpanzei, un conflict care a surprins și echipa de cercetare.

În jungla din Uganda, experții au monitorizat cel mai mare grup cunoscut de cimpanzei (Pan troglodytes). Spre surprinderea lor, grupul e acum împărțit într-un „război civil”.

Conflictul violent e prima dovadă oficială a unei schisme de această anvergură în cadrul unei comunități de cimpanzei, scrie Science Alert.

Potrivit celui mai recent studiu, grupul de cimpanzei s-a împărțit în 2 tabere care se atacă reciproc.

În acest conflict, mai mulți cimpanzei au fost uciși, la fel ca într-un război uman.

Articolul continuă după reclamă

Experții au anunțat primul „război civil” oficial între cimpanzei

De-a lungul multor ani, echipa de cercetare a observat cum primatele sălbatice, care odinioară trăiau, mâncau, se îngrijeau și patrulau împreună, au început treptat să se întoarcă unele împotriva celorlalte. În cele din urmă, au ajuns rivali letali.

Fiind unele dintre cele mai apropiate rude vii ale omului, acești cimpanzei și interacțiunile lor sociale ne pot ajuta să înțelegem mai bine rădăcinile evolutive ale „războiului” și „păcii” în propriile noastre societăți.

„E tentant să atribuim polarizarea și războiul din prezentul uman diviziunilor etnice, religioase sau politice,” explică autorii studiului, conduși de antropologul Aaron Sandel, de la University of Texas. Studiul a fost publicat în revista Science.

Însă aceste primate nu au aceleași motive pentru conflictele interne. În schimb, se pare că schimbările în relațiile sociale pot crea, de asemenea, rupturi între primate din aceeași cultură.

„Acest studiu încurajează o reevaluare a modelelor actuale privind violența colectivă umană,” au concluzionat experții.

Dovezile lor, extrase din peste 30 de ani de observații, contribuie la o dezbatere veche de decenii. În anii 1970,celebra Jane Goodall a observat cum o comunitate de cimpanzei din Tanzania s-a fragmentat în 2 facțiuni rivale. Ceea ce a dus la un conflict mortal care a durat 4 ani.

Aceste relatări au devenit celebre la nivel mondial ca un exemplu șocant de „război” non-uman. Însă detaliile erau limitate. Unii critici au susținut ulterior că luptele au fost influențate de hrana oferită în timpul cercetărilor lui Goodall.

Cimpanzeii pot fi extrem de violenți. În sălbăticie sunt cunoscuți pentru atacurile asupra grupurilor vecine, posibil pentru a-și apăra și extinde teritoriul sau pentru a acapara resurse.

Studiile genetice sugerează că schismele permanente în interiorul grupurilor sunt extrem de rare. Au loc aproximativ 1 dată la 500 de ani.

Cum a început „războiul civil” din grupul cimpanzeilor

Acest caz recent din Uganda ar putea fi o astfel de raritate. În 1995, cimpanzeii Ngogo din Parcul Național Kibale făceau parte dintr-un singur grup mare. Apoi, în 2015, la scurt timp după ce a fost ales un nou mascul alfa, primatologii au observat o schimbare surprinzătoare.

2 grupuri distincte au început să se contureze în cadrul aceleiași comunități. Împerecherea avea loc doar între indivizi din același grup.

„Primele noastre observații comportamentale care sugerau o divizare au avut loc pe 24 iunie 2015. Atunci, membrii grupurilor vestic și central s-au apropiat unii de alții în apropierea centrului teritoriului lor,” susțin experții.

„În loc să se reunească, așa cum se întâmplă de obicei, cimpanzeii din vest au fugit, iar cei din centru i-au urmărit. A urmat o perioadă de evitare de 6 săptămâni. O astfel de durată nu mai fusese observată până atunci,” continuă studiul.

Ceea ce fusese odată centrul comunității Ngogo a devenit o graniță, patrulată de masculi din ambele părți. Apoi, în 2017, tensiunile au crescut Grupul vestic era mult mai mic decât cel central, dar a inițiat toate atacurile. În acel an, cimpanzeii din vest au luptat și au rănit grav masculul alfa al grupului central.

Până în 2018, ruptura dintre cele 2 grupuri devenise permanentă din punct de vedere social, spațial și reproductiv. Femelele și puii nu mai mâncau nici măcar din același smochin.

Câțiva ani mai târziu, în 2021, agresiunea s-a îndreptat către pui. Cercetătorii au observat direct cum cimpanzeii din vest au furat și ucis 14 pui din grupul central. Între 2018 și 2024, aceștia au ucis, în medie, 1 mascul adult și 2 pui pe an.

Astfel de rate de ucidere depășesc cu mult estimările obișnuite pentru agresiunea între grupuri la cimpanzei.

De-a lungul anilor, zeci de cimpanzei din grupul central Ngogo au murit din cauze necunoscute. Adesea, indivizi aparent sănătoși dispăreau pur și simplu, iar corpurile nu erau niciodată găsite.

„Cu aproape 200 de indivizi, inclusiv peste 30 de masculi adulți, grupul Ngogo depășea dimensiunea altor grupuri de cimpanzei, ceea ce ar fi putut pune presiune pe capacitatea de menținere a relațiilor,” sugerează echipa. „Deși schimbarea masculului alfa nu explică singură divizarea, e posibil să fi amplificat tensiunile.”

Oamenii împart aproximativ 98,8% din ADN cu cimpanzeii, dar genele nu ne determină complet destinul. Relațiile noastre pot genera tensiuni mortale, dar pot și încuraja cooperarea și compasiunea.